Laura Bozzo se siente más joven que nunca y habla de LCDLF2

Laura Bozzo ha cobrado popularidad entre los internautas desde su gran participación en La Casa de Los Famosos 2. Hemos visto cómo la peruana es toda una sensación en las redes sociales y en la plataforma TikTok cuenta con todo el apoyo de su público al recrear audios y momentos de reacciones espontáneas por su autenticidad en la competencia.

La popular “Abogada de los pobres” se encuentra en el punto más alto de su carrera al crecer en popularidad entre las nuevas generaciones por mostrar su talento, personalidad y reacción durante la convivencia. Recordemos que el pasado mes de agosto la peruana cumplió 70 años de edad y se encuentra más joven y vigente que nunca.

Laura Bozzo es la reina de las redes sociales

“Me encanta (los memes). Yo paso de cenicienta a princesa en un solo día, y de princesa a cenicienta, y muestro mi cara lavada, mis arrugas. Bueno, ahorita me voy a operar, me voy hacer un lifting, pero a mí me vale lo que diga la gente, no me interesa“, dijo la peruana. Además de sentirse orgullosa por toda la receptiva que ha tenido por su polémica y comentada participación.

“Fue la locura. Yo salí cinco días antes de que terminara, prácticamente estuve todo el tiempo, pero el respaldo que tuve del público, sobre todo de los jóvenes, fue algo que nunca voy a olvidar“, afirmó la peruana. Laura fue la última eliminada de la competencia pero su excelente sentido del humor hizo que la presentadora creara una buena conexión con las nuevas generaciones y por eso también es la reina del TikTok.

Laura Bozzo se siente agradecida por su experiencia en La Casa de Los Famosos

Laura se mostró muy cercana a su público en un lugar nocturno en Monterrey, México, donde tuvo la oportunidad de hablar y compartir con todos los fanáticos, aunque se pensaba que la peruana llegaría a la gran final ella obtuvo el mejor regalo que es el cariño de los seguidores.“Yo como Diana de Gales, reina de corazones”, agregó. “Yo soy ahorita la reina del TikTok, tengo una conexión con los jóvenes neta, porque yo me siento muy joven. Me siento regia. Me siento de 20, bueno de 25 puede ser. Mis hijas son mi mamá, y yo soy la hija de mis hijas“.

En portal el Diario NY aseguró que la “Señorita Laura” a su edad ya no está para andar aguantando hombres, menos si son menores que ella. “No, yo ya tuve un hombre joven a mi lado y ya no me interesan esas pend…, no. Por favor, ya estar aguantando al hombre y estar pendiente si te engaña, si no te engaña; si te roba o no te roba, y si es un desgraciado, no, mi amor. Yo prefiero un perro en mi cama”, expresó