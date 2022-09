Laura Bozzo llama “asesinos de Diana” al rey Carlos III y a Camila Parker

Laura Bozzo no se queda callada antes los acontecimientos del mundo y tras la muerte de la Reina Isabel II su hijo y el heredero al trono Carlos III se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra y su esposa, Camila Parker, en reina consorte. Asimismo, Laura Bozzo aseguró que es una “atrocidad” lo que se está viviendo en Inglaterra.

Laura Bozzo arremete en contra del rey Carlos III y Camila Parker

“La señorita Laura” no se quedó callada y delante de las cámaras del Gordo y La Flaca dio su opinión sobre el heredero al trono, Carlos III, Laura Bozzo resumió todo lo que sucedió en el triángulo amoroso entre la fallecida Diana de Gales, la reina consorte, Camila Parker y el nuevo rey de Inglaterra. “A mí me parece una atrocidad, me parece un horror , me repugna y me causa vómitos, que una pareja que destruyó la vida de Diana, porque Diana fue grande, y le hicieron creer que el príncipe estaba enamorado de ella, el príncipe se convirtió en sapo, porque lo único que quería era darle herederos a la monarquía, pero seguir siendo el amante de Camila”, aseguró.

Sin pelos en la lengua la abogada peruana no dudó en calificar a los nuevos responsables de la menarquia británica como “repugnantes” además de defender el legado de Lady Di y asegurar que los responsables de la muerte de Diana Spencer tiene dos nombres, el rey Carlos III y su esposa Camila de Cornualles. “Para mí estas dos personas cargarán en sus consciencias para siempre la muerte de Diana, la única reina de corazones no solo en la tierra, sino del mundo entero. Por tanto, a mí me parece repugnante que ese tipo sea rey”, sentenció.

Laura Bozzo defiende el legado de Lay Di y se va a la yugular la reina consorte

Recordemos que el mundo aún recuerda el matrimonio histórico entre Lady Di y el príncipe Carlos. Diana tenía 19 años y Carlos alcanzaba los 32, pero su divorcio fue en el año 1996 y todo apuntaba al gran amor que príncipe le tenía a Camilla Parker y que ya habían tenido acercamientos en el pasado. A su vez, Laura no se quedó callada y habló de la nueva reina consorte, Camila de Cornualles, “Desde el principio ella fue la que ideó todo este engaño con Diana, porque ya le exigían a él que se casara, le exigían herederos (…) la hicieron creer en el amor, se casó y se dio cuenta que todo era una gran mentira, para mí, eso le resta todo tipo de autoridad, para mí no es rey, nunca será rey. Camila es una bruja que me causa repulsión”.

Además de apoyar al príncipe William y asegurar que este es el que se merece el puesto de rey de Inglaterra. Asimismo, Laura Bozzo no perdió la oportunidad para dedicarle unas palabras a Diana de Gales tras la reciente muerte de la Reina Isabel II. “La verdadera reina de los corazones, no solo de Inglaterra si no del mundo, es Lady Di por su humildad y empatía con los más necesitados”. Escribió Bozzo en su cuenta de Instagram.