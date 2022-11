Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se unen: esta es la causa

Mayeli Alonso es una empresaria y mujer de negocios que sigue siendo muy polémica ante la prensa por su manera tan sincera que hablar y el vínculo inquebrantable que tiene con la familia Rivera, sus dos hijos tienen buena relación con su padre y por esa razón la mexicana siempre estará presente en la vida del cantante.

Play

Mayeli Alonso llama “tóxicos” a los Rivera | Despierta América Este 2 de noviembre en Despierta América, la exesposa de ‘El Toro del Corrido’ habló de la familia Rivera y reveló que aún tiene el tatuaje que se hizo por Lupillo. Además, José Ron dio su opinión sobre el matrimonio y Maribel Guardia nos mostró cómo celebra el Día de Muertos con su nieto. Por… 2022-11-02T20:23:14Z

Aunque Mayeli unió fuerzas con Lupillo Rivera para el bienestar de sus hijos, la primera eliminada de La Casa de Los Famosos 2 se une a su exesposo para dar un parado al acoso que vive su hija y por esa razón sigue al lado del cantante mexicano. Asimismo, la empresaria con un encuentro con la prensa aseguró que su hija mayor sufrió acoso por un compañero pero no relató que tipo de problema está viviendo.

Mayeli busca fuerzas en Lupillo por bienestar de su hija

Mayeli Alonso se divorció del padre de sus hijas y ha mantenido una buena relación por el bienestar de la familia aunque muchos se habla de una reconciliación amorosa la mexicana tiene un vínculo con Lupillo pero todo por el crecimiento de sus hijos. Asimismo, la mexicana confesó en una oportunidad que tiene tatuado el nombre del cantante. “Me he tatuado el nombre de toda la gente que ha sido importante en mi vida, me los he tatuado… yo me los hago más chiquitos y discretos”, dijo a la prensa Mayeli Alonso.

La mexicana habla del vinculo que tiene para toda la vida con Lupillo Rivera

En una oportunidad cuando Mayeli Alonso fue invitada al programa La Mesa Caliente habló del vínculo que tiene con el padre de sus hijos “Me llevo bien con la mayoría, Potro, Brenda, hablo con Dani también, con Nacho no ni con otros por ahí. La mayoría se han vuelto súper amigos. Laura me invitó a Acapulco. Nos invitó a todos porque vamos a tener una reunión de los del cuarto morado”, dijo. Por ahí dicen que la curiosidad mato al gato y fue una de las animadoras que cuestionó si Lupillo Rivera la había visto en el programa, a lo que Mayeli Alonso contestó sin titubeos: “Él siempre me está viendo, yo creo que él nunca va a perder los pasos de la mamá de sus niños”.

Play

Video Video related to mayeli alonso y lupillo rivera se unen: esta es la causa 2022-11-04T08:43:43-04:00

Mayeli Alonso se ganó una interesante fama como empresaria. Precisamente es la gerente general de Town of Lashes, una de las tiendas en línea más importantes de pestañas postizas. Su gran proyección en la televisión hispana sigue presente y la mexicana es perseguida por la prensa para captar sus impresiones en relación a muchos temas que giran en torno a su polémica vida.