Liliana Rodríguez queda sorprendida con lo que hizo su padre, José Luis Rodríguez “El puma”

Liliana Rodríguez fue la segunda eliminada de La Casa de Los Famosos 3, la venezolana aprovechó su estadía en la competencia para demostrar su verdadera personalidad dejando a un lado esa mujer explosiva y polémica que se ha conocido en los medios de comunicación para mostrar la mejor versión de ella, cada día más arraigada en la fe aunque la actriz quedó sorprendida cuando escuchó una declaración de su padre, José Luis Rodríguez “El Puma”.

Liliana Rodríguez tuvo la oportunidad de dar su derecho a réplica en el programa La Mesa Caliente y aquí contó cómo fue su corta pero gratificante experiencia logrando su principal objetivo que era que el público y los medios de comunicación conocieran a una mujer sincera y real, dejando a un lado su explosiva personalidad que la ha caracterizado a lo largo de su carrera artística.

En el programa la actriz y cantante tuvo la oportunidad de hablar de sus compañeros en especial de Nicky Chávez la cual aseguró que es un diamante en bruto que se está dejando influenciar por “el grupo tóxico” dejando su apellido muy mal parado, recordemos que Nicole Chávez en hija del boxeador mexicano Julio César Chávez, además Liliana quedó impresionada por lo que dijo su padre, José Luis Rodríguez en su cumpleaños número 80 cuando le preguntaron sobre la participación de su hija mayor dentro de La Casa de Los Famosos 3.

José Luis Rodríguez envía un mensaje a su “hija” Liliana Rodríguez

El día 14 de enero la misma fecha del estreno del reality La Casa de Los Famosos 3 fue el cumpleaños número 80 de José Luis Rodríguez “El Puma” y las cámaras de Telemundo estuvieron presente en la celebración donde no se perdió la oportunidad de preguntarle por la participación de su hija en el famoso reality La Casa de Los Famosos. “ ¡A mi hija! Es de Dios, de la vida, ya le crecieron alas y está volando por si sola y dirige su propio destino, pero me siento orgulloso de ella, es una luchadora, una guerrera porque hay muchos ‘no’ en Hollywood”. Comentó “El Puma”.

Cuando Liliana Rodríguez escuchaba con determinación lo que decía su padre, quedó sorprendida cuando la catalogó “hija”, pero al seguir sus declaraciones se dio cuenta que no se estaba refiriendo a ella sino a su hermana menor Génesis Rodríguez, “pero para que me ponen esto sino está hablado de mi” comentó Liliana muy desconcertada por lo que estaba sucediendo a lo que le envió un contundente mensaje. “ Eso es problema de él con Dios, no tengo nada que decir al respecto”. Concluyó la actriz venezolana sobre el tema.

Liliana Rodríguez ha estado alejada de su padre “El Puma” luego de que este comenzará se separará de su madre, Lila Morillo, y comenzará una relación con su actual esposa Carolina Pérez, tanto la primogénita del cantante como su hermana Lilibeth, no fueron muy cercana con Carolina y mucho menos con la llegada de Génesis que hizo que rompieran el lazo que los une.

Liliana Rodríguez no tuvo miedo de hablar de “Dios” dentro de la competencia

Me tilda como “villana” y es una oportunidad de que vean en realidad quién soy, comentó Liliana muy contenta por su participación en La Casa de Los Famosos, “creo que di un ejemplo maravilloso de lo que puede hacer el amor de Dios en todas las personas”. Además, la actriz aseguró que su mejor recuerdo de la competencia fue su gran amistad con Paty Navidad y Juan Rivera.