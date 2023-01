La Casa de Los Famosos 3: eliminado- 30 de enero

La Casa de Los Famosos 3 comienza su tercera semana de convivencia y con ello un participante que abandona la casa entre los nominados se encontraban Madison Anderson, Liliana Rodriguez, Pepe Gámez y Raul Garcia, solo uno tuvo poco respaldo por el público y se convirtió en el segundo eliminado de la competencia.

El primero en regresar a la competencia fue el actor Pepe Gámez el cual obtuvo el 38% de los votos por parte de los fanáticos, al regresar a la casa el mexicano fue recibido por todos sus compañeros con muchos alegría y amor, los cuales se mostraron muy contentos de que el intérprete estuviera de regreso.

El segundo habitante que volvió a la casa fue el fanático Raúl García, el cual protagonizó uno de los momentos mas tensos cuando el Rey Grupero lo encaro y decidió denominarlo “Lambe botas”, asimismo, Osmel Sousa fue uno de los participantes que se mostró contento por el regreso del representante del público el cual obtuvo el 22% de los votos.

El tercero en volver a la competencia fue la reina de belleza, Madison Anderson, la cual estaba muy afectada por este momento y decidió darle un fuerte abrazo a la actriz venezolana, la puertorriqueña obtuvo el 22% de los votos y de esa manera siguió dando la batalla en esta tercera semana de competencia.

¿Quién fue el segundo eliminado de la semana?

La eliminada fue la actriz y cantante Liliana Rodríguez la cual salió de la competencia al solo obtener el 18% de los votos, así Liliana se convirtió en la segunda eliminada de la competencia al no obtener el respaldo del público. Asimismo, al reunirse con Héctor Sandarti, la actriz se mostró agradecida por la experiencia y además fue recibida por todo el público presente. “¡WOW! Que semana tan intensas llena de muchas energías y cosas bellas … me siento una ganadora, gracias por conocerme un poquito más”. Comentó Liliana.

Liliana se mostró muy feliz de salir de la competencia al mostrar una faceta de su vida nunca antes vista y apoyar a Patricia Navidad con el deseo que sea la nueva líder de la semana, la tensión continua y solo son 17 de los habitantes siguen en juego para llegar a la final y estar seguros en la competencia.

Cuando se puede votar

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.