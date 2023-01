Nicole Chávez: la manzana de la discordia en La Casa de Los Famosos 3

Nicole Chávez es una de las participantes que han sorprendido a todos los fanáticos al estar dentro de La Casa de Los Famosos 3, la hija del famoso boxeador Julio César Chávez, ingresó a la competencia de la mano de su padre y parece que se ha mostrado como una mujer que dice lo que piensa además de ser la participante más joven dentro de la competencia.

Nicole Chávez sabe muy bien lo que sabe y existe muchos comentarios en contra de la adolescente la cual es comparada con la misma actitud de Daniella Navarro, quinta finalista de la segunda temporada, la influencer habló con algunos de sus compañeros de porque la catalogan “la manzana de la discordia” en la ardua convivencia.

Nicole Chávez la manzana de la discordia dentro de La Casa de Los Famosos 3

“Yo manzana de discordia ‘ni de ustedes dos’ ni de nadie (…) yo no tengo mi estrategia, a diferencia de ustedes, yo no quiero ganar a mi esos 200 mil dólares no me interesa” comentó Chávez pero parece que esta situación se originó porque Nicole mejor conocida como “Nicky” anda comentando por cada situación que sucede en la casa y esto ha generado meter cizaña en algunos compañeros como el Rey Grupero.

Nicole Chávez en defensa del Rey Grupero: “Lo que quiere es provocarte”

Cuando se armó la pelea entre Raúl García y el Rey Grupero todos los habitantes se mantuvieron al margen y la única que salió en defensa del influencer mexicano fue Nicole cuando este insultó al fanático del público y lo denominó “lambe botas”, además de asegurar que Raúl García era un mentiroso, en esta pelea vemos que Nicole está calmando al Rey Grupero. “Lo que quiere es provocarte, no le des gusto. Eso es lo que quieres provocarte, no te dejes provocar”. Comentó Chávez ante esta situación. Ademas, la mexicana es catalogada por hacer bullying y esto parece que le va a pasar factura.

La situación cada día crece en la competencia y Nicole Chávez es una de las participantes con mayor personalidad y más explosiva de la competencia, la situación cada día crece y vemos que la influencer solo quiere exposición por eso su participación de no pasar desapercibida, existen muchas opiniones encontradas y esperamos cómo será la reacción del público cuando la más joven de la competencia se encuentre en la línea de fuego para abandonar la famosa competencia. Además, vemos que los habitantes murmuran sobre la personalidad de la mexicana tanto así que el zar de la belleza la denominó “la pequeña lucifer” con base a su explosiva personalidad.