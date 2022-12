Daniella Navarro se casa con Nacho Casano: ¡Ve su anillo de compromiso !

Daniella Navarro ha demostrando que su amor al lado de Nacho Casano ha roto barreras y es una de las parejas mas estable que han salido de la competencia tanto así, que el argentino y la venezolana decidieron comprometerse y de esa manera sellar su noviazgo pero ¿Cómo es el anillo de compromiso?

El romance de Daniella Navarro y Nacho Casano surgió en la última semana de competencia y la pareja ha decidido formalizar su relación haciendo con un viaje muy romántico por Europa pero hicieron una parada en Houston, Texas, para compartir al lado de sus fanáticos y que se tomaron el tiempo para mostrar lo bien que se sienten por tanto apoyo.

Daniella Navarro comparte una buena noticia con sus fans

“Muchísimas gracias, no tenemos palabras para agradecerles. Lo más lindo que me ha dejado a mí La Casa de los Famosos, aparte de mi relación por supuesto es esta comunidad que me ha apoyado”, dijo Navarro. Parece que la pareja está en su mejor momento y decidieron inmortalizar su noviazgo con un anillo para sellar su verdadero amor.

Daniela Navarro y Nacho Casano ESTAN COMPROMETIDOS Meet and Greet de Houston #danielanavarro #nachocasano 2022-12-05T01:38:44Z

“Hacer mi trabajo es un privilegio y uno de los beneficios de ese privilegio es llegar a conocer gente como ustedes, conocer sus historias, lo que les pasa y de qué manera nosotros haciendo esto que amamos y que nos gusta nos permite llegar a sus casas, a sus hogares“, manifestó el argentino.

Daniella Navarro se compromete con Nacho Casano

Daniella Navarro sigue buscando espacios para expresar su sentir al lado del argentino , pese a su mala relación y que ambos eran como el agua y el aceite, sus diferencias crearon sus mayores vínculos que los han unido y ahora la venezolana aseguró que se comprometió con el actor “Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios y que para mí las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa, ni televisión, ni nada, las exclusivas por ustedes y sí, el hombre me dio el anillo“, detalló.

Anillo de compromiso de Daniella Navarro del Sr Casano 2022-12-05T06:06:03Z

Este acto de amor rectificó una vez más que cuando el afecto es mutuo no hay obstáculo que lo pueda destruir. Recordemos que Daniella Navarro tiene una hija al lado del pelotero venezolano, Ugueth Urbina, pero terminaron su ración en el año 2021 sin mayores detalles y la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor y sellando cada vez más su unión al lado de Nacho Casano. Pero Daniella también desató muchos comentarios durante su estadía dentro de La Casa de Los Famosos por tener un acercamiento con Eduardo Rodriguez, luego pasó la noche con Salvador Zerboni hasta empezar una relación que se ha fortalecido con el actor argentino.