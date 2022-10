Salvador Zerboni explica porqué rechazo a Daniella Navarro dentro LCDLF2

Salvador Zerboni fue el primer finalista de La Casa de Los Famosos 2. El actor supo ganarse el cariño del público y además era conocido como el eterno villano de telenovelas por su sinceridad y también capacidad de reaccionar ante cualquier situación de la convivencia ahora el mexicano explica la razón del porqué rechazó a Daniella Navarro cuando ambos compartieron la suite presidencial.

Salvador Zerboni obtuvo muchos sentimientos encontrados por parte de sus compañeros entre ellos, Daniella Navarro y Laura Bozzo, pues tras los constantes ataque el actor siempre se defendía y además continuaba con una aparente amistad que fue muy cuestionada por los televidentes. También la actriz Daniella Navarro intentó acercase cuando compartió la suite presidencial con el actor pero este decidió rechazarla.

Salvador Zerboni explica las razones de su rechazo con Daniella Navarro

Salvador Zerboni fue invitado en el programa “Siéntese quién pueda” el cual conduce Julián Gil y enfrentó un controversial reto en el show habló, entre otras cosas, del acercamiento que tuvo con Daniella Navarro, donde las cámaras capturaron el momento que no pasó más allá de unos besos en el cuello porque así lo permitió el intérprete. En esa oportunidad, a través de las redes sociales cuestionaron la sexualidad de Zerboni asegurando que era “homosexual” por haber rechazo a Navarro en el famoso reality de Telemundo.

“Lo que ellos llaman de una forma despectiva, yo apoyo a toda la gente que es homnosexual, no le veo nada de malo y no, no lo hice por eso: lo hice porque soy un caballero y porque la respeto? y porque no me gusta”, aseguró el mexicano. A su vez, Zerboni comentó que su acto no fue incorrecto. ¿Querías la verdad, no? No estoy diciendo nada malo”, dijo Zerboni tras la reacción de Julián Gil y Alejandra Jaramillo, quien fue la que le hizo la pregunta.

Salvador Zerboni habla de Daniella Navarro y Nacho Casano | La Mesa Caliente Salvador Zerboni confesó en La Mesa Caliente que Daniella Navarro le hizo propuestas subidas de tono en La Casa de los Famosos 2 y se quedó con las ganas. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #DaniellaNavarro Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La… 2022-08-17T21:09:10Z

No es la primera vez que el actor ha hablado sobre esta situación también en la cadena Telemundo comentó que la actriz venezolana se le insinuaba. “Todo está grabado, señores, en este programa. Bueno, efectivamente, no te voy a desmentir algo que está grabado. Dani, muy linda, se me insinuó un par de veces. Yo siempre la vi como una amiga… Ese día de la paella, ese día vino una propuesta indecorosa. Me gustaría que para que no quedara en boca y suposiciones, me encantaría que hicieran un research y busquen ustedes ahí la propuesta indecorosa. Al final ya se quedó con su premio de consolación”, expresó Salvador Zerboni.

¿Daniella Navarro y Salvador Zerboni caen en la tentación? | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. La temperatura se elevó en la suite de 'La Casa de los Famosos 2', pues los dos actores comenzaron a sentir mucho calor y culparon de todo a La Jefa. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE: bit.ly/3uoAk3u hoyDía hoyDía, que se transmite… 2022-07-12T15:41:07Z

La relación de Daniella Navarro y Salvador Zerboni se fracturó dentro de la competencia y parece que el actor nunca deseó mantener una relación con la venezolana y esto ha sido debate por la polémica tan fuerte que originó en la opinión pública existiendo comentarios encontrados que sigue estando vigente.