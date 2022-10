¿Daniella Navarro y Nacho Casano siguen juntos?

Daniella Navarro sigue disfrutando del todo el éxito que significó para ella estar dentro de La Casa de Los Famosos, además de tener muchos sentimientos encontrados con su público así con algunos de los habitantes de la casa, la venezolana se encuentra más feliz que nunca por su fructífera relación con el argentino, Nacho Casano y esta fotografía lo demuestra.

Daniella Navarro se ha dedicado a estar en contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y al contar con un millón de fanáticos que la siguen, la venezolana demuestra el gran cariño que siente con su público. Además de profesar su gran admiración y amor a Nacho Casano y luego de que ambos se conocieran en las últimas semanas de La Casa de Los Famosos todo indica que este amor va muy bien.

Daniella Navarro protagoniza su verdadera historia de amor al lado de Nacho Casano

En la fotografía vemos al actor argentino con un traje color amarillo mientras la venezolana hace contraste con un vestido dorado y su nuevo color de cabello rubio claro. Ambos protagonizan un verdadero retrato de una telenovela y fue la oportunidad perfecta para Navarro para dedicarle unas palabras perfectas a Casano en relación a su noviazgo.

En el pie de foto que compartió Daniella dice lo siguiente:

“Algunas personas van a escapar de la tormenta, otras van a elegir mojarse contigo, señor @nachocasano ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos en medio del huracán, ahora hagámoslo fácil, no perdemos nunca, eso no significa que será todo perfecto, no te lo puedo prometer pero si te puedo prometer que en medio de nuestras diferencias siempre tendré la disposición que lo mejoremos y perdón por aprender a quererte tan rápido, ni yo me lo creo, pero es que encajaste perfectamente con lo que nunca busqué, pero siempre necesité… no pido mucho solo que sea algo sano, sincero y mutuo, el resto lo construimos los dos… Dios con nosotros quien se atreve en contra”.

La venezolana sigue cosechando éxitos después de su polémica convivencia en LCDFL2

Daniella Navarro y Nacho Casano se conocieron en las últimas semanas de convivencia dentro de la La Casa de Los Famosos su repentino romance encendió todas las alarmas de que podía ser algo pasajero debido a que ambos no se soportaban porque a Navarro no le gustaba la actitud de Casano, todo dio un 180 grados cuando hicieron oficial su encuentro y hoy en día están más enamorados que nunca.

Daniella Navarro sigue demostrando su habilidades para la televisión y la vimos en el programa de concursos ¿Qué dicen los famosos? la oportunidad perfecta para encontrarse con Natalia Alcocer y Laura Bozzo, dejar a un lado sus diferencias y enfocarse en acciones positivas y buenas causas que son del agrado de todos sus fanáticos. Además de hacer pública su verdadera historia de amor a través de las redes sociales.

Nacho Casano también a gritado a los cuatro vientos su amor por Daniella Navarro

Tras salir de La Casa de los Famosos, Casano subió una instantánea a sus redes el pasado 15 de agosto en la que aparece junto a Daniella. En la foto le dedica el siguiente romántico mensaje: “Yo sé que es complicado de creer, a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo. Vamos paso a paso, día a día. Son tiempos difíciles en los que todo el mundo tienen una opinión, un prejuicio, una idea que le compraron a alguien y nos golpean con eso como si fuera una verdad absoluta, sin siquiera pensar si esa idea venía con malicia, como parte de un juego en el que ensuciar el nombre del otro era la estrategia desde el día uno.

De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos. Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página y apostarle a lo que vendrá. Yo me siento feliz y orgulloso de poder sentir esto que siento. Y esta imagen, repleta de amor es con lo que escojo quedarme y lo que deseo que se repita todo el tiempo posible. A eso le apuesto y por eso trabajaré”.

La pareja llevan alrededor de 2 meses juntos.