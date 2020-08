Las hijas de José Luis Rodríguez responden a ataques del cantante

Hace unos días José Luis Rodríguez “El Puma” dio unas declaraciones públicas que fueron completamente refutadas por sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo, quienes supuestamente aseguran que todo lo que dijo su padre es falso, rechazando sus argumentos y respondiendo al respecto.

Pero el cantante aseveró que su hija menor Génesis, quien es producto de un segundo matrimonio con Carolina Pérez ha recibido ataques lanzados por sus hermanas y de ahí presuntamente viene por qué su padre se ha alejado de ellas.

Lilibeth y Liliana no se hicieron esperar y a través de sus cuentas de Instagram subieron un video donde salieron a defenderse de las afirmaciones de su progenitor, y una a una refutaron las declaraciones que “El Puma” hizo públicamente.

“Lamentablemente, nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra”, comenzó diciendo Liliana y comentando sobre una de las cosas que dijo su padre en una entrevista acerca de que no es amigo de los escándalos Lilibeth declaró: “Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú”.

También Lilibeth rebatió una respuesta del cantante cuando este dijo: “no pasa nada, nos vemos en el cielo”, refiriéndose a la pregunta que se le hizo de “¿qué pasaría si sus hijas murieran mañana y no hubiera tiempo de hacer las paces?”.

“No pasa nada, pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y para el mundo que no te importa si morimos y no nos vez más, pasa lo que todo el mundo ve menos tú, que ningún padre que ama a sus hijas habla así”, recalcó Lilibeth.

Además, las dos hermanas estuvieron de acuerdo que su padre las nombra cuando se requiere. “Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie nos utilizas, ahora si te conviene mencionarnos, cosa que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas”, subrayó Liliana.

A lo que Lilibeth complementó: “Hablemos de los acercamientos, por parte nuestra muchos, miles, en privado y públicos. Hablemos de los tuyos, de algunos que yo recuerdo, tus acercamientos fue siempre escondernos, mantener nuestra relación contigo oculta.

Tratarnos como amantes en vez de hijas”, y aclaró que: “Te reto ante Dios y el mundo que demuestres que yo te agredí a ti, a tu esposa o a tu hija y hablé mal de ustedes. No miento; tú lo sabes”, porque de acuerdo las dos Rodríguez Morillo la esposa actual de su padre supuestamente nunca ha buscado la forma de unir a las familias.

Liliana y Lilibeth le dijeron a su padre: “Tú dices ya basta, pasen la página, dejen de hablar. Promociónate pero vende la historia de tu vida que no se puede reducir solamente al capítulo nuestro, busca los escándalos pero no aquí, búscalos alrededor de ti que ahí, hay bastante tela que cortar, no nos pongas a esto, no nos obligues a defendernos porque nosotros no queremos ensuciarte con las cosas que has hecho, aunque tenemos mucho que decir, hoy te decimos no que pases la página, que cierres el libro, vive tu vida y déjanos vivir en paz”.

Y las hijas del intérprete de “Dueño de nada” le recriminaron que: “Nosotras no merecemos eso, como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen y exponernos al escarnio público; cosa que ningún padre que dice amar a sus hijas haría”, pero ajeno a todo Liliana y Lilibeth expresaron su sincero deseo de perdonar a su progenitor.

“De nuestra parte hay perdón, te perdonamos de corazón porque eso es lo que Dios quiere, te perdonamos el rechazo, te perdonamos el repudio. Míranos aquí, somos mujeres de bien”, concluyeron las dos hermanas.

