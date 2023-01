Liliana Rodríguez y su problema a la hora de dormir: ¿Qué trastorno sufre?

Liliana Rodríguez es una de las celebridades más reconocidas dentro de la competencia al lado de Osmel Sousa y Aylin Mujica la cual ingresó a la casa con el objetivo de dar a conocer muchos detalles de su vida y últimamente ha estado en la palestra pública al revelar detalles de su relación con su padre, José Luis Rodríguez “El puma”, la actriz siempre ha sido todo un escándalo y ahora reveló un secreto al pasar la primera noche en la competencia.

https://www.instagram.com/p/CnipkVMrDBU/

Las cosas han cambiado un poco en esta edición ahora se encuentra dos personalidades del público así como más participantes haciendo un total de personas conviviendo dentro de la casa, y con esto restricciones de espacios o mejor dicho de camas, una pareja tuvo que dormir en la tienda de acampar y otros compartir cama pero la actriz Liliana Rodríguez relató cómo fue su primera noche en la competencia.

Liliana Rodríguez habla de su experiencia en la primera noche dentro de La Casa de Los Famosos 3

Todos los participantes se reunieron en la sala de la casa para hacer conexión con Héctor Sandarti y aquí Liliana Rodríguez tuvo la oportunidad de comentar cómo estuvo su noche y confesar su experiencia que dejó pensando a muchos si la intérprete sufre de algún trastorno del sueño que le puede pasar una mala jugada y les aclaramos lo sucedido.

“En medio de la noche, dormida, reaccioné a lo normal y caí de nuevo dormida y no pasó nada al día siguiente pues me contaron que me había despertado y había dicho algo pero estaba dormida ¡No cuenta! “. Relató Liliana, a lo que Héctor Sandarti al escuchar el relato aseguró que si era sonámbula y la venezolana negó padecer de algún trastorno del sueño. “La primera noche es una excepción para todos. . Comentó Liliana por todas las nuevas sensaciones que está experimentando en su primera noche en la competencia.

¿Qué trastorno del sueño puede padecer Liliana Rodríguez?

El sonambulismo es un trastorno que se produce cuando la persona afectada camina o realiza otra actividad estando dormida según lo consultado en la página TopDoctors por lo relatado por la hija mayor del “Puma” si está situación continua la intérprete podría padecer una enfermedad del sueño que seria un problema en la competencia por su desenvolvimiento a la hora de realizar sus actividades. Asimismo, Liliana Rodríguez está dispuesta a dar lo mejor de sí para poder llegar a la gran final y tener el respaldo del público para ser la segunda venezolana en ganar la competencia.