Critican a Paty Navidad por ser una mala cocinera

Los ánimos en La Casa de Los Famosos 3 cada vez está más fuerte. Además, Liliana Rodríguez fue la segunda eliminada de la competencia creando buena conexión con Paty Navidad pero parece que la mayoría de los habitantes están criticando la manera de cocinar de la mexicana lo que ha provocado divisiones.

Las emociones en la competencia se encuentra divididas por un lado esta Nicole Chávez, el Rey Grupero y Dania Mendez los cuales pareciera que no les parece la manera de cocinar de Paty Navidad además también del control que ha tenido para administrar la comida ha hecho que exista situaciones donde la actriz mexicana se ha sentido atacada.

Paty Navidad es criticada por su manera de cocinar

Las buenas intenciones de Paty Navidad le estan pasando factura y ha hecho que la actriz se sienta mal por lo que está viendo. “La semana que viene vamos estar en la cocina, cocinando todos” dice Madison además Nicole Chávez aseguró que ella puede hacer cosas ricas y de esa manera Paty también puede tomarse un descanso .

“Si se van a quejar háganse cada quien su comida” dijo Paty asimismo, el conocido preparador de reinas aplaudió las buenas intenciones de la actriz mexicana al asegurar que la comida que preparó estaba fabulosa y los que la critican es porque no tienen buen gusto para comer.

Nicole Chávez crear su grupo en contra de Paty Navidad

Nicole Chávez sin duda es la mente maestra de la competencia y hemos visto que poco a poco va creando su estrategias y grupos, estando cerca del Rey Grupero y Dania la mas pequeña de la casa quiere controlar la situación y crear un obstáculo contra Paty Navidad, además, de meter cizaña y controlar todo lo que sucede en la competencia colocando en contra a varios habitantes para atacar a la actriz mexicana.

Paty Navidad quiere arreglar la situación para evitar conflicto

Paty Navidad defiende su postura y trata de crear un ambiente sano. “ Trato de no contaminarme” aseguró que no le gusta que hablen a sus espaldas y así lo ha notado y no quiere caer en ningún tipo de provocación esto en relación a la disputa que existe por ser “mala cocinera “ lo que ha provocado un momento de mucha tensión sin necesidad debido a que la cantante se ha sentido ofendida cuando Aristeo como vocero aseguró que la comida no les estaba haciendo bien, una situación que ha hecho que exista inconformidad de la convivencia y ha puesto a Navidad contra la espada y la pared.