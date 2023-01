Paty Navidad fiel admiradora de Juan Rivera ¿Serán aliados?

Falta poco para que llegue a las pantallas la tercera temporada de La Casa de Los Famosos y hasta el momento sólo conocemos a seis celebridades que han sido confirmadas para esta edición y una que está dando de que hablar es Paty Navidad por todo el revuelo que generó cuando se le impidió viajar a Miami por no estar vacunada y parece que su vínculo con Juan Rivera es muy cercano.

Play

La casa de los famosos temporada 3 promo 2022-12-27T05:47:05Z

Tanto Paty Navidad como Juan Rivera son dos compatriotas que se van a juntar dentro de La Casa de Los Famosos y hemos visto cómo la actriz se ha mostrado contenta de compartir dentro de la competencia con el cantante mexicano tanto así que en el programa “Hoy Día” hicieron un contacto directo con la mexicana y esta explicó la conexión que pudiera tener con el hermano de Jenni Rivera.

Juan Rivera y Paty Navidad se conocen en el programa “Hoy Día” y aclaran algunas cosas

Este contacto en el matutino de Telemundo se dio para que se pudieran conocerse estos dos habitantes que pareciera que tuvieran muchas cosas en común más allá de las polémicas. Navidad se mostró muy contenta de ser roommate de Rivera además de aclarar un poco nervioso el cantante que tiene muchos conocidos en común pero aún no conoce en persona a la actriz.

Play

Juan Rivera y Patricia Navidad se conocen antes de entrar a LCDLF | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. El cantante Juan Rivera se puso un poco nervioso cuando lo enlazamos en vivo con la actriz Patricia Navidad en una videollamada previa a su ingreso a La Casa de los Famosos 3. ¿Habrá un vínculo macabro entre Rivera y Navidad? Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook:… 2023-01-11T20:40:00Z

“Su valor, su manera de expresarse es de admirarse aparte de ser guapísima, mi mujer ya me dijo que pues …. Paty es bellísima”. Comentó Rivera pero para evitar cualquier mal entendido que se pueda generar la actriz de una vez aclaró que el único encuentro que tendrá va a ser como compañeros bajo el mismo techo. “Para mi los hombres con parejas o casados o lo que sean son mujeres y las mujeres no me gustan” comentó muy sonriente la sinaloense.

Juan Rivera asegura que no se llevará bien con Aylin Mujica mientras Paty Navidad ingresa con la intensión de aprender

En el programa no perdieron la oportunidad para hablar de las posibles alianzas que se formarán en al competencia y Juan Rivera aseguró de inmediato que por ejemplo con Aylin Mujica no tendrá buena relación porque ella aseguró que “no le cae bien” el mexicano. Asimismo, Rivera aclaró que de su parte no existe ningún tipo de rencor además de resaltar que su principal objetivo no es ganar la competencia sino resaltar otros valores como la disciplina.

“Además al igual que Juan pues conozco a la mayoría muy poco y algunos nada, yo creo que todo va fluyendo y al igual que él voy con la intención de primer lugar vencer mi miedo y segundo de conectar con el público”. Comentó Navidad sin embargo la competencia va a ser un reto para aprender y crecer como persona “Yo creo que las cosas se van a dar de la mejor forma, estoy segura que esta temporada va a ser la mejor”. Este formato se ha convertido en el favorito de la televisión hispana.