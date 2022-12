Juan Rivera ingresa a LCDLF3 para defender la memoria de Jenni Rivera

Juan Rivera es un cantante de descendencia mexicana, forma parte de una de las familias mas predominantes de la música regional mexicana en los Estados Unidos siendo hermano de Jenni Rivera y Lupillo Rivera, su talento lo ha posicionado en la listas latinas de los Billboard por sus canciones “El ser equivocado” y “La lámpara”. Ahora vuelve a sonar en La Casa de Los Famosos pero al ser unos de los habitantes que diga presente en esta polémica edición.

Juan Rivera siempre ha defendido a su familia pese a los grandes escándalos y polémicas que giran en torno a ellos, pero el cantante sacó las garras cuando el primer finalista de La Casa de Los Famosos 2, Salvador Zerboni, hizo un fuerte comentario sobre su fallecida hermana, Jenni Rivera, donde ponía en duda la muerte de la cantante y esto no fue del agrado del mexicano.

Juan Rivera defiende la memoria de su hermana, Jenni Rivera

Salvador Zerboni fue conocido dentro de su participación en el reality de Telemundo por ser el “eterno villano de las telenovelas” pero la competencia comienza a sacar secretos y verdades a la luz y en esta oportunidad el actor decidió comentar que Jenni Rivera no falleció durante un accidente, sino que fue un atentado haciendo que Juan Rivera hermano de La Diva de la Banda saliera a defender dicha situación.

¡Quiero Hablar con ZERBONI! | Juan Rivera Ya se acabó la casa de los Famosos y ahora no hay excusas para que pueda hablar de frente con Zerboni para dejar todo en claro… #live #casadelosfamosos #zerboni youtu.be/67Iw1ti8TXU 2022-08-12T02:11:56Z

“(Zerboni) aseguró que eso no fue un accidente, sino que fue un atentado y a mí me molestó (…) el motivo por el que me molestó tanto el comentario de Zerboni es porque es una figura pública que tiene bastantes seguidores y esa gente la opinión de ellos carga un poco más de peso que un civil porque su voz llega a las masas”, expresó.

Juan Rivera responde a Zerboni por comentarios de Jenni | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El miembro de la dinastía Rivera dijo que quiere que el actor le explique por qué hace especulaciones sobre la muerte de la 'Diva de la banda' y lo reta hablar con las autoridades. "Quisiera hablar con él y que me explique", dice. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias… 2022-07-14T13:37:22Z

Tanto fue la molestia de Juan Rivera el cual solicitó a la producción de La Casa de Los Famosos poder ingresar a la competencia para poder arreglar este mal entendido con Zerboni pero se le fue negada la solicitud. “Me dijeron que no pueden exponer a su talento a peligro, yo no voy a pelear con el amigo, yo simplemente quiero hablar (…) mi hermana ahorita no está para defenderse y lo que están haciendo es correr un rumor que no es justo para la vida y el legado de Jenni Rivera. Creo que ella sufrió suficiente en la vida de abuso sexual, de violencia doméstica, de cosas muy feas para que todavía cuando muera la gente sienta la libertad de hablar tarugada y media”, sentenció.

Juan Rivera ingresa a La Casa de Los Famosos 3

El deseo de Juan Rivera de ingresar a la casa más famosa de la televisión hispana se hizo realidad, debido que en una oportunidad se le negó tener contacto con un integrante para arreglar una situación incómoda. Ahora el cantante tendrá la oportunidad de convivir con otras celebridades y exponer su punto de vista ante tantas opiniones que hay sobre su familia y será una tribuna para defender el legado de la dinastía Rivera.