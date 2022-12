LCDLF3: ¿Quién es La Materialista? La nueva integrante del reality de Telemundo

La Casa de Los Famosos 3 abre sus puertas y recibí a la cantante Yameiry Infante Honoret conocida artísticamente como “La Materialista” su polémica carrera hizo que fuera la quinta participante confirmada para esta tercera temporada.

La cantante nacida en República Dominicana es considerada “La reina de la música urbana” su nombre artístico proviene de un reconocido grupo que ella pertenecía antes de lanzarse como solista llamado alía_2. Desde muy pequeña demostró gran interés por el canto y el baile y logró su gran debut en la televisión en el año 2012 en una reconocida serie de televisión “El Cartel de los Macos”, donde tenía el papel de Sofía, la novia de uno de los “piratas”.

“La Materialista” la cantante dominicana que ingresa a La Casa de Los Famosos 3

En sus inicios en la música urbana no fue aceptada ya que el público no se sentía identificado con su música, pero poco a poco fue calando sus letras y fue reconocida como unos de los mejores cuerpos de república dominicana, también realizo el reto urbano bohemia en ese mismo año en el cual los creadores de ese concurso estaban buscando jóvenes talentosos y ella fue una de las elegidas.

La Materialista – La Chapa Que Vibran Watch La Materialista performing Buenísima here: radi.al/3R3D Music video by La Materialista performing La Chapa Que Vibran. Watch La Materialista and N-fasis performing Taka Taka (Official Video) here: bit.ly/1Vs6n9a (C) Rompiendo Records Music 2015 #LaMaterialista #LaChapaQueVibran #Vevo 2014-05-12T21:42:54Z

Su gran éxito lo logra con “La Chapa que vibra” siendo unos de sus temas más importantes La Materialista lanzó el vídeo que fue recibido por todos sus fans y hoy día el video tiene 2,600,000 millones de reproducciones. Al inicio de su carrera se presentó en el Miss Venezuela 2013 Además de cantante y modelo, también es actriz y apareció en la película del 2014 Lotoman 003.

La cantante y bailarina desea ganar los 200 mil dólares en efectivo

La cantante dominicana cuenta con cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram y sus sensuales fotos demuestra que derrocha sensualidad y cada una de sus fotos y canciones se posicionan como las favoritas del público por su manera tan irreverente de expresar al mundo un sentimiento. Este próximo 17 de enero ingresará a la competencia de Telemundo y hasta el momento compartirá con Aylín Mujica, Paty Navidad, Arturo Carmona, Osmel Sousa y Juan Rivera, aunque falta muchas más celebridades que dirán presente en el famoso formato que pone a prueba la verdadera convivencia de los famosos.