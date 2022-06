Juan Rivera asegura que una de las canciones de Chiquis fue su idea

Juan Rivera aseguró que una de las canciones de Chiquis fue su idea y que pensaba que su sobrina no le había dado el crédito porque le debe costar decir que él tuvo algo que ver con su disco “Abeja Reina”, el cuarto de su carrera y con el que sueña con ganar su segundo Latin Grammy.

Según aseguró el hermano menor de Jenni Rivera y tío de Chiquis y sus hermanos, la canción “Abeja Reina”, fue su idea, que el tema nació en su empresa editora discográfica y que además él fue el que le hizo el arreglo.

En los documentos oficiales de “Abeja Reina”, el surco que le da el nombre al álbum, salen Chiquis y el compositor Bobby Castro como los autores. Los créditos del tema también incluyen a Martín Castro como el productor.

Sin embargo, Juan Rivera afirmó que “Bobby Castro es el único compositor de esa canción”. Además agregó que la contribución de Chiquis fueron tres palabras. “En vez de Rivera le puso Guerrera , y en vez familia , le puso hermanos”, detalló.

Aquí está la letra entera de “Abeja Reina”:

Ahora sí

Llegó la abeja reina

Vamos pues

Agarrense

¿Pa’ qué torean a la colmena?

Si le saca a la ponzoña

¿Pa’ qué soltar tanto la lengua?

Si al último nunca le atoran

¿Cuándo han visto una abeja reina

Preocuparse por una mosca?

Ni la opinión de las ovejas, jum

Le quitan el sueño a una leona

Si me dicen donde les pica

Yo les diré donde se rasquen

Bien dicen, “cuando estás arriba

Todos intentarán bajarte”

Hija de tigresa pintita

Lo guerrera llevo en la sangre

Sí de tal palo, tal astilla, jay

Nomás no vayan a astillarse

Las envidias nunca son buenas

Siempre las acompaña el odio

Yo nunca he buscado problemas

Por mis hermanos lo doy todo

La neta dan vergüenza ajena

Córtenle a su pinche rollo

No sé por qué tanto les arde

Si bonito yo le he chingado

Si algo tengo de mi madre

Son los ovarios que me cargo

Lo que digan de mí me vale

Si es por mí, que sigan hablando

Cuando las perras tienen hambre

Claro que seguirán ladrando

Las envidias nunca son buenas

Siempre las acompaña el odio

Yo nunca he buscado problemas

Por mis hermanos lo doy todo

La neta dan vergüenza ajena

Córtenle a su pinche rollo

Eso

A la bestia chingao

Sorprendentemente, en toda la canción de Chiquis no está la palabra “guerrera” por ningún lado, aunque sí hay referencia a los hermanos. Claro, eso no comprueba o desmiente que Juan Rivera haya estado involucrado en la creación del tema, aunque tal y como están las relaciones entre los tíos menores y los hijos de Jenni Rivera, quién sabe quién tiene la razón.

Lo cierto es que Juan Rivera mostró grabaciones de audio y textos para confirmar su afirmación, pero aclaró que no tenía intenciones de crear un problema legal al respecto.

“No ha de ser muy fácil para ella aceptar que su tío Juan es el arreglista de esa canción y que él haya sido el que tenía la idea”, agregó.

Ojalá que alguien le pregunte a Chiquis, quien está de cumpleaños, su posición al respecto de su canción “Abeja Reina”, que en cierta manera es la más importante y personal del disco. Tanto que fue el que escogió para darle el nombre a la producción completa y para hacer toda una producción visual y de looks al respecto. En la portada del disco, la artista sale bañada de miel de abeja y hasta se mandó a hacer joyas y una corona con ese motivo.

Ese no fue el único tema que tocó Juan Rivera en referencia a sus sobrinos. El hermano de Jenni y Rivera reconoció que siente “coraje” por como lo trataron los chicos cuando decidieron hacerse cargo de los negocios que les dejó su mamá.

Todas sus declaraciones las dio durante una conferencia de prensa que convocó su papá Pedro Rivera para hablar de sus proyectos ahora que fue declarado inocente de las acusaciones de acoso sexual en su contra.