Chiquis revela que Jenni Rivera sí le dejó una herencia

Después de casi una década desde la muerte de Jenni Rivera y la revelación de que había dejado a su hija mayor fuera de la herencia, Chiquis contó que en realidad su madre sí le dejó con el mayor de los tesoros y se mostró más que agradecida a ella.

Tras el accidente fatal que cobró la vida de La Diva de la Banda, y las otras seis persona que iban con ella en una avioneta el 9 de diciembre de 201, se conoció que la artista estaba peleada con Chiquis porque estaba convencida de que su hija la había traicionado al tener relaciones sexuales con su entonces marido, el ex pelotero y hoy ex presidiario Esteban Loaiza.

Por eso, Jenni Rivera había tomado la decisión de no dejarle ningún bien material. También había cambiado su decisión de cambiar la disposición de que ella estaría a cargo de sus hermanos si ella faltara. La guardia y custodia de su hermana Jenicka y su hermanito Johnny, los hijos menores de la artista, que todavía eran menores de edad, En su lugar, quedó su hermana Rosie Rivera.

Con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce. Todos en la familia Rivera aseguraron que Jenni Rivera había estado equivocada y le pidieron perdón a Chiquis por no haberla defendido. La única excepción fue el hermano menor de la artista, Juan Rivera. Además, Rosie Rivera le entró a Chiquis la custodia de Johnny, quien en ese momento era el único que aun no había cumplido los 18 años y quedó a cargo de la decisiones legales de sus hermanos.

Pero Chiquis aseguró, durante su gira de medios en México para promover su disco “Abeja Reina”, que su madre sí le había dejado una herencia.

“La mejor herencia que me dejó son mis hermanos”, afirmó la cantautora y empresaria cuando le tocaron el tema. “Me enseñó a trabajar. No nacimos ricas… El valor del dinero me enseñó”. Chiquis agregó, además que su mamá le había enseñado el valor del dinero, así que le daba las “gracias” por todo lo que le entregó estando en vida.

Aunque Chiquis había confesado anteriormente que la decisión de su mamá había sido una gran sorpresa y que, más que el dinero, lo que más le había dolido era que no la dejara a cargo de sus hermanos, porque había sido ella quien se ocupaba de todo lo relacionado con ellos cuando Jenni Rivera estaba de viaje por giras u otros compromisos de trabajo.

Sin embargo, con el tiempo entendió que estas decisiones de su madre no estaban relacionadas con la “locura” de que ella pudiera tener un romance con Loaiza, sino por su noviazgo, en aquella época, con el empresario discográfico Ángel del Villar, de quien Jenni Rivera desconfiaba y no quería para su hija.

El verse sin el apoyo financiero de su madre, la artista tomó la decisión de lanzarse como cantante y ya va por su cuarto disco. Jenni Rivera también la enseñó a ser valiente. Por eso, decidió incluir la canción “De contrabando” en su disco “Abeja Reina”. En el tema, escrito por Joan Sebastian, Chiquis le canta a un hombre casado, algo que le daba temor.

“Le tenía miedo a esa canción”, manifestó. En parte porque la cantaba Jenni Rivera, en otra por el tema. Ahora las dos han hecho grandes versiones y en el corazón están nuevamente unidas. Tanto, que Chiquis contó que se siente acompañada por su mamá en todo momento, en especial cuando está trabajando. Un amor que se mantiene a pesar de la muerte.