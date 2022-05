[ENTREVISTA]  Chiquis revela las historias de su vida escondidas en su disco Abeja Reina

Chiquis ha hablado de lo importante que es para ella su nuevo disco Abeja Reina. Ha hablado de su mamá, de su ex y de su amor actual, de Daniela Romo, Marisela, Joan Sebastian y más. Sin embargo, solo ahora, en una entrevista con AhoraMismo.com reveló los secretos que escondió en las canciones del álbum con el que sueña ganarse otro Latin Grammy.

“Este disco es muy importante para mí porque lo cuenta todo sobre mi transformación y hacia dónde voy como artista y en mi vida personal”, nos dijo la estrella desde su casa en las afueras de Los Ángeles, esa casa que Chiquis tiene miedo de enseñar, pero que hoy en día la hace sentir segura y protegida.

“Todo lo que está ahí grabado, de canción a canción y las partes que grabé con mi voz, es un reflejo de mi mundo interno”, contó Chiquis con la felicidad de alguien que se acababa de deshacer de un fardo muy pesado. “Pasé más de dos años haciéndolo, dejando ahí todo lo que iba sintiendo”.

Esos sentimientos estuvieron dominados por el dolor de su separación de Lorenzo Méndez con quien estuvo desde 2017 hasta 2020. “Primero fue lo duro de tomar la decisión. Yo me casé con él pensando en que era para toda la vida. Después vivir con la ausencia y luego perdonarme a mí misma por haber sido tan tonta”, reveló.

Ese fue el clima en el que grabó las canciones “Mi problema”, “A lo menso” y “¿Cuándo me amarán?”.

Después vino la rabia.

Contra Méndez y contra sí misma, incluso. Se dio cuenta de que había “repetido patrones” que le habían pasado de generación en generación las mujeres de su familia. “El honor” es la proyección más clara de esos días, en los que la violencia de sus sentimientos debieron salir hacia afuera, para que no acabaran con ella misma.

“Ese tema lo escribió Luciano Luna y recogió mis sentimientos”, explicó. El video también nació de ella. Esas escenas iniciales de destrucción era “el remolino que llevaba por dentro”. La letra también tiene la inyección de autoestima que necesitaba, aunque en ese momento “no estaba convencida”.

Play

Chiquis – El Honor Music video by Chiquis performing El Honor. Fonovisa; © 2022 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/Jsq0Va 2022-04-11T14:00:00Z

Cuando levantó la cabeza y comenzó a ver lo que iba saliendo en la prensa sobre su separación, se leyó y se escuchó llamar como la ex de Lorenzo Méndez. En una semana de trabajo con algunos de los mejores compositores de la música latina nacieron temas como “La ex”, que escribió con Erika Ender, la compositora de “Despacito” y Motiff, el productor de Marc Anthony y CNCO, entre muchos otros. “Esa es una canción que espero que empodere a muchas mujeres. La hicimos con fuerza porque es lo que nos hace falta para defendernos y lograr poner el foco sobre nosotras”, manifestó. En esa misma onda estaba cuando salieron “Entre besos y copas”.

Y ya un poco más en paz consigo misma, salió “La que está de moda soy yo”, cansada de los intentos de “otros” de colgarse de su fama. No quiso dar nombres, pero estaba más que claro que el primero en la lista es Méndez, aunque asegura que ya las aguas están mucho más calmadas.

Eso sí, la canción que más la representa y que considera su carta de presentación en esta etapa de su vida es “Abeja Reina”, la que le dio el nombre al disco y la que es una especie de grito de guerra contra “los que me subestiman porque creen que yo no me doy cuenta de lo que están haciendo”.

Chiquis también contó que la llevó a cantar “Contrabando”, una canción de de Joan Sebastian que había grabado su mamá Jenni Rivera y qué le daba miedo de hacerlo. También porqué el disco tiene segmentos de su voz.

Aquí la tienes en sus propias palabras.