Lorenzo Méndez rompe el silencio sobre su separación de Chiquis Rivera

No le deseo esto a nadie… Somos dos adultos que nos amamos, y somos conscientes de que los problemas de cada cual son justificados, nos comprendemos y no nos juzgamos. All Janney ever wanted was the best for me. For myself, for my peace, for my body & mind. I’ve been battling a lot of things right now… I love you Janney and I thank you for you love and patience. Just as the miracle of Jesus walking on water here in the Sea of Galilee. I pray and hope for a miracle in our life’s with or without one another. ❤️🙏🏼