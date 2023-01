Prohíben viajar a Miami a Paty Navidad por no estar vacunada

Paty Navidad sigue dando mucho de que hablar y antes de ingresar a La Casa de Los Famosos 3 la polémica actriz estalló en contra de una aerolínea mexicana por no permitirle viajar a la ciudad de Miami debido a que no esta vacunada.

Paty Navidad se encuentra preparando sus maletas y también afilando su lengua para la tercera temporada de La Casa de Los Famosos 3 pero antes de ingresar a la competencia la actriz se encuentra promocionando su participación en los programas de Telemundo en los estudios en Florida pero la cantante no pudo tomar su vuelo debido a las restricciones del país con respecto al COVID 19.

Paty Navidad estalla en contra de una aerolínea por prohibirle viajar a Miami

La actriz mexicana estalló en contra de la aerolínea AeroMexico por no permitirle tomar su vuelo debido a que no está vacunada y pese a que la artista tenía su prueba negativa fue imposible que tomara su vuelo. “No me dejaban salir porque en mi país están muy preocupados hasta que yo me vacune y no me voy a vacunar. Estoy trayendo una PCR donde estoy sana, entonces, ¿de qué se trata?, pues de una dictadura de que nos están violando, a mí ya me quitan mis derechos en todos lados”. Comentó ante los medios de comunicación.

Paty Navidad también aprovechó la oportunidad para aclarar que no es anti vacunas sino anti experimentos, además de resaltar que la aerolínea le negó el vuelo pese a que ella cumplió con el requisito solicitado. “Yo no soy antivacunas, yo soy antiexperimentos, como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar y menos ahorita sabiendo que no soy la única, somos muchas personas que pensamos similar”.

Paty Navidad exige que respeten sus derechos

La mexicana también aseguró con firmeza que la acción tomada por la aerolínea es un caso de discriminación debido a que están violentando sus derechos. “En verdad es discriminación. Yo no soy una persona agresiva ni les dije nada de nada. Entiendo que son sus reglas, pero también conozco mis derechos”, además Patricia comentó en el programa La Mesa Caliente que esta no sería la primera vez que Aeroméxico se niega a ofrecerle servicio, pues aseguró que años atrás tuvo otro problema con la empresa, la demandó y ganó la demanda.

Recordemos que Paty Navidad ha tenido una manera distinta de dar su punto de vista y sus controversias se centra por compartir desinformación sobre la pandemia de COVID-19. A su vez, la cuenta de Twitter de Paty fue eliminada luego de hacer comentarios falsos sobre las vacunas. Se espera que sigan las polémicas cuando el 17 de enero la mexicana ingrese a la competencia más famosa de la televisión hispana y de mucho de que hablar.