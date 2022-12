LCDLF3: ¿Qué sorpresas trae Paty Navidad para el reality?

La actriz y cantante mexicana, Patricia Navidad, es hasta los momentos una de las artistas mexicanas más polémicas que dice presente para la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. La mexicana está calentando motores y además de su gran talento en los melodramas también es recordada entre sus fanáticos por su distinta y polémica manera de pensar que le ha valido comentarios en su contra.

Paty Navidad se ha encontrado en el ojo del huracán debido a sus comentarios que hizo que Twitter la cerrara la cuenta por su postura ante el COVID 19. En esa oportunidad, la actriz llegó a comentar que la enfermedad era plan de control a nivel mundial y ella no estaba dispuesta a ser parte de esto. Llegó a culpar a los gobiernos y élites en varias ocasiones por esto, además enfatizaba que las vacunas eran parte del mismo objetivo de manipulación.

Paty Navidad segunda confirmada para La Casa de Los Famosos 3

La actriz aseguró que esta lista y emocionada para iniciar su participación en el reality. “Dicen que lo que uno más teme es lo qué hay que enfrentar, yo estoy segura que va a ser una experiencia única, increíble y maravillosa, vengo con todo a divertirme a dar lo mejor de mí, no solo con los habitantes de la casa sino con todo el público que nos estará viendo 24/7” comentó Navidad.

Play

Paty Navidad habla de su participación en La Casa de los Famosos 3 | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. Luego de confirmar su presencia en la tercera edición de La Casa de los Famosos, Paty Navidad explicó que se considera una mujer centrada y en paz. Sin embargo, dijo que no es una mujer que se deje y si algo no le gusta lo hará saber. Descarga nuestra App:… 2022-12-08T19:40:00Z

En la conversación, Adamari López, le preguntó a la actriz sobre su estrategia. “La mayoría te vamos a decir lo mismo, no hay estrategia como tal, obviamente conectar con el público, dar lo mejor que tenemos y no caer en ninguna provocación y que no haya tantas cosas negativas sino que fluya lo positivo”. Además, la mexicana aseguró que al estar encerrado es imposible no caer en la polémica, “va a sacar muchas emociones que desconocemos que no tenemos quizas ahorita la idea de que va a suceder” aseguró Paty.

Paty Navidad no está cerrada para conocer el amor

Paty Navidad se considera una persona equilibrada y centrada además de comentar es muy “enojona” asimismo la cantante se encuentra soltera y aseguró que su intención no es enamorarse pero nunca ha tenido la puerta cerrada. “No vengo con esa intención, al contrario, sacar lo mejor de mi (…) si se llega a dar porque no”.

Son muchas las sorpresas que trae Telemundo para esta nueva edición y por eso quedó entre dicho en la entrevista un batacazo debido a que Adamari López podría ingresar a la competencia ya sea como animadora exclusiva de todo lo que puede suceder, y también se encuentra abierta la posibilidad que sea una integrante más de la competencia.