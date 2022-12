¿Por qué se pelearon Paty Navidad y Sabine Moussier?

Paty Navidad ha demostrado que es una mujer que no le tiene miedo al escándalo, su vida siempre ha estado expuesta a la opinión pública por sus posturas y manera de pensar que le ha ganado varios enemigos como es el caso de la actriz Sabine Moussier pero su rivalidad fue por el amor de un hombre ¿Qué sucedió?

Toda esta disputa entre ambas actrices se generó por culpa de un hombre pues salió a la luz pública que se encontraban saliendo con el mismo galán hecho que hizo que tanto Navidad como Moussier estuvieran en una guerra de dimes y diretes que hicieron que las actrices no se llevaran para nada bien.

Conflicto entre Sabine Moussier y Paty Navidad

Tanto Paty Navidad y Sabrina Moussier tuvieron una relación amorosa con el mismo hombre quien respondía por el nombre de Leonardo, tanto fue los rumores, que se llegó a comentar que este galán solo estaba con las actrices para sacarle dinero pero fue en el año 2020 que protagonizaron una pelea luego de que Sabine hablara del tema delante de los medios de comunicación.

“La única que conoce mi vida privada soy yo, no tengo novio desde hace tres años, por favor Sabine Moussier deja de hablar de mi, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, y está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor”, comentó Paty Navidad.

Leonardo Demian Bours, ex de Paty Navidad, con el que la actriz Sabine Moussier mantuvo contacto telefónico creando un vínculo con esta persona, esto generó un gran conflicto entre ambas hecho que hizo que Sabine también respondiera ante todo este escándalo.“ Soy una mujer honesta y directa, por lo que te digo que no pude haberme metido en una relación cuando ni siquiera sabía que existía. Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy”.