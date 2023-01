De la ficción a la vida real, así fue la cachetada que le dio Angélica Rivera a Aylín Mujica

Aylín Mujica inició su carrera desde muy joven en México pero sin duda el melodrama que le permitió comenzar en la televisión fue “La dueña” compartiendo créditos con la gran actriz, Angélica Rivera, para esa época existía una gran rivalidad entre ambas, aunque Angelica era la protagonista el personaje de Aylín tenía el papel secundario con gran peso en el melodrama, lo que originó una gran enemistad entre ambas.

Aylín Mújica debutó en la televisión mexicana en “La dueña”(1995), para ese momento el personaje protagónico de la telenovela era “Regina Villarreal” al principio estaba pensando para, Aylín Mujica, pero como el galán era el cubano, Francisco Gattorno según la producción dos extranjeros no podían ser los protagonistas, cediéndole el papel principal a Angélica Rivera, hecho que hizo que ambas crearan rivalidad en la novela.

Conflicto entre Aylín Mujica y Angélica Rivera que terminó en una bofetada

El conflicto se originó cuando el personaje de “Fabiola Hernández” interpretado por la actriz cubana iba a tener el mismo estilo y color de cabello que el personaje principal.” Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay lo siento’. Y en ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola (mi personaje) se hizo famosa con unos lentes y unas colitas”. Comentó Mujica en una oportunidad en Suelta la Sopa.

La escena que Aylín Mujica no olvida y que la lastimó fue una cachetada que le dio el personaje de Angélica Rivera, siendo un golpe real, se supone que este tipo de escenas son actuadas y planificadas pero vemos como en el set se le pone rojizo el cachete al personaje de “Fabiola”. La actriz cubana confesó que esa escena es algo que no se le va a olvidar.

Angélica Rivera y Aylín Mujica mantienen hoy día una buena relación

En el año 1995 fue el gran éxito de “La dueña” pasaron más de 25 años y ambas actrices han limado sus asperezas siendo hoy día muy buenas amigas. Aylin Mujica recuerda que fue gracias a la actriz Cynthia Klitbo, quien funcionó como pilar de la amistad entre las tres y que después todas se hicieron grandes amigas, en un reencuentro que tuvieron en el año 2021 hablaron de lo sucedido. “ Nunca Angie y yo habíamos hablado de esa famosa bofetada. Me dice, ‘te voy a decir algo, tú también me pegaste duro’ pero es que tú también me pegaste durísimo, casi me partes el cachete”. Comentó Mujica.

Toda esta situación son anécdotas que forman parte de la carrera de la actriz cubana y que de seguro dentro de La Casa de Los Famosos revelará muchos más enigmas de su carrera como extranjera así como su vida privada que siempre ha estado expuesta a la opinión pública y conoceremos el lado más humano de la eterna villana de los melodramas.