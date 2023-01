La foto “angelical” de Celia Lora con la que decidió comenzar el 2023

Celia Lora es una de las habitantes que formó parte de la primera temperada de La Casa de Los Famosos, vimos cómo no tuvo buena relación con Alicia Machado y Pablo Montero lo que también hizo que se aleja de su amiga y compañera de reality show Manelyk González. La PlayMate en sus redes sociales publica sus mejores fotografías que son del agrado del público.

PLAYBOY BACKSTAGE: CELIA LORA SIN FILTROS Yesy se coló durante el shooting de portada de Celia Lora. Platicó con ella todo sobre su nueva aparición como celebridad de julio 2017. Anécdotas, aventuras, tríos y mucho más. 2017-07-06T15:19:17Z

Celia Lora es una modelo mexicana con mayor reconocimiento en las plataformas digitales por su contenido para adultos en OnlyFans, esto se le suma su gran popularidad en su cuenta de Instagram contando con 10 millones de seguidores donde sus fotos suben la temperatura y nos muestra su día a día conectando con sus fanáticos.

Celia Lora y su primera fotografía del 2023

Celia Eloísa Lora García ha sabido aprovechar su belleza al máximo, sus ojos azules, su color de piel, su espectacular cabello y su tranquila pero controversial personalidad forma parte del “sex appeal” de la mexicana. En sus redes sociales derrocha toda su personalidad con un catálogo de fotos en lencería que forma parte de su contenidos.

La primera foto del 2023 que decidió Lora compartir con sus seguidores, parece un ángel caído del cielo, vemos su mirada cautivadora, con un conejito de lencería blanco y como sus manos de manera sutil se posan sobre su vientre creando un concepto romántico y nunca antes visto de la PlayMate bajo la música de “The Rolling Stones” compartió esta instantánea alcanzado los 161 mil me gusta.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los fanáticos apoyan cada una de las fotos que hicieron subir la temperatura en las redes sociales y la animadora Jacky Bracamontes no se quedó atrás mandándole todo su amor a Lora con algunos emojis. “🔥🔥🙌🙌❤️❤️”. Así como algunos comentarios de fans. “ Eres una mujer muy bella”,” tal ves fenomenal, tan sexy Lora”, “ hermosos labios Celia que linda mirada”, hermosa no cabe duda”, entre otros.

¿Qué edad tiene Celia Lora?

La mexicana nació un 25 de diciembre del año 1983 teniendo actualmente 40 años. Celia Lora es una modelo, influencer de Instagram, estrella de la televisión de la realidad y famosa personalidad de las redes sociales asimismo la PlayMate es conocida por ser la hija de Alex Lora, un famoso músico y cantante mexicano. Actualmente, Celia Lora continua su trabajo modelo para adultos, en sus cuentas personales y en publicaciones como Playboy, para la que hizo contenido exclusivo. La mexicana siempre ha tenido el apoyo de sus padres y siendo hija única tiene una gran conexión con ellos, por los momentos Lora no tiene hijos y no sabemos si esta dentro de sus planes para este año entrante.