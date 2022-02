Manelyk habla de su enemistad con Celia Lora

La influencer mexicana, Manelyk González, reveló todos sus secretos y el porqué no tiene una buena relación con su colega Celia Lora, ambas compartieron convivencia dentro de La Casa de Los Famosos desde ese momentos las artistas se declararon la guerra, Lora se mostró molesta por la relación de amistad que surgió entre Mane y Alicia Machado.





En una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa “El minuto que cambió mi destino” Manelyk habló de su participación dentro de La Casa de Los Famosos y su enemistad con Celia Lora.

Manelyk rompe el silencio





Este distanciamiento se dio dentro de La Casa de Los Famosos, Manelyk reveló que el comportamiento de Lora es “infantil” por el simple hecho de que entre ella y Alicia Machado surgió una gran unión dentro de la competencia.





Chequea la entrevista aqui

“Llego a La casa de los famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llegó y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella”.





La Casa de los Famosos: Así recibieron a Manelyk González

Mane reveló que entrar a la competencia un mes después no fue fácil debido a que los concursantes ya habían convivido previamente, por su parte, González aseguró que ella ingresó a la competencia con el único objetivo de ganar.

¿Qué le decía Celia Lora?

Recordemos que durante las temporadas de “Acapulco Shore” las famosas mexicanas eran muy unidas, llegando a ser grandes amigas. Sin embargo, desde hace algunos meses ambas se distanciaron, pero ¿Qué dijo Manelyk sobre esta amistad ?





¿Celia Lora odia a Manelyk González? | El minuto que cambió mi destino

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk.

Manelyk aseguró que debería existir una diferencia entre reality show y la vida real dijo contundentemente no piensa “rogar una amistad”, pues en el pasado ha entendido que a veces las relaciones entre figuras públicas son temporales debido a los proyectos en los que se encuentran laborando, pero después todo es diferente.

Recordemos que Manelyk logro la segunda posición dentro de la competencia. Actualmente Manelyk cuenta con cuenta con más de 14 millones de seguidores a través de sus redes sociales, ella ha sabido llevar un balance entre sus polémicas, vida personal y proyectos televisivos, convirtiéndose en una figura predominante en el mundo del espectáculo.