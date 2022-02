Celia Lora arremete contra la producción de La Casa de Los Famosos [VIDEOS]

La influencer, Celia Lora, rompe el silencio y revela que el reality de Telemundo fue lo más “ridículo” donde ha estado. Aunque su paso por La Casa de Los Famosos causó mucha polémica por su personalidad explosiva.

La artista mexicana Celia Lora se sintió inconforme con la producción y comenzó a quejarse de algunas decisiones que estos tomaban, por lo que en varias ocasiones aseguró que quería salir del programa.





En una entrevista con el programa “De primera mano” la sexta eliminada de La Casa de Los Famosos da fuertes declaraciones acerca de su estadía en la competencia, su incomodidad con el equipo de producción y su problema de salud. Además, de tildar el programa como lo más “ridículo” que ha realizado.





La influencer mexicana enciende las redes con sus fotos y también con sus comentarios confesó que para ella fue un error el haber aceptado ir al show, pues hubiera preferido ser parte de la nueva temporada de Acapulco Shore, pero tuvo que rechazar la oferta por el problema en una muela que se le presentó desde inicios del programa.

“Me sentía muy mal y no me hacían caso, no podía ni hablar, no dormí dos días del dolor, un dolor rarísimo de muela, ya me dolían los oídos y nunca me atendieron, estoy mal hasta ahorita. Por eso te decía que estuvo mal que fui, porque yo saliendo de ahí me iba a “ Resistiré“ y ya no fui, no iba a ir con la muela así. Y no fui a Acapulco Shore y sí es algo que sí me pesa y digo ‘qué mala decisión’”, explicó Lora.