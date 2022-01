Manelyk asegura tener una amistad verdadera con Alicia Machado

La segunda finalista de La Casa de los Famosos, Manelyk Gonzales, aseguró tener una amistad verdadera con la actriz Alicia Machado, todo esto tras su paso por la competencia. Ambas se llevaron el título de las favoritas del público.

Tras su paso por la pasada alfombra roja de los People’s Choice Awards 2021, la influencer mexicana Manelyk Gonzáles, afirmó tener una sincera amistad con la ex reina de belleza Alicia Manchado, “creo que cuando una relación es sincera una lo siente, una como mujer tiene ese sexto sentido de saber cuándo le están hablando por conveniencia o cuando en realidad somos amigas”, afirmó Manelyk sobre su amistad con Machado.





MANELIK Y SU AMISTAD CON ALICIA MACHADO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS..LES DIJO SU VERDAD A VARIOS😱 2021-12-08T14:53:42Z

Recordemos que la entrada de Manelyk fue de manera inesperada a la competencia, debido a que su llegada al reality show de Telemundo se dio para suplantar el puesto de la modelo Kimberly Flores que abandonó el proyecto supuestamente debido a fuertes problemas con su esposo Edwin Luna.

Manelyk confesó que al principio de la competencia ninguno de los participantes le dirigía la palabra e incluso la veían como una amenaza, pues su difícil carácter y personalidad hizo que la influencer se llevará bien con la Miss Universo 1996 Alicia Machado.

“Yo cuando entré dije, ‘Esta vieja nos vamos a llevar fatal, nos vamos a agarrar del chongo’. Todo lo contrario, fue la única que se dio la oportunidad de conocerme, que no me juzgó, que no me quería sacar porque todo el mundo me veía como una amenaza”, comentó Mane.

Celia Lora arremete contra Manelyk

Esta amistad provocó la furia de Celia Lora, que en una oportunidad llamo hipócrita a Manelyk, esta relación se tornó complicada entre ellas, ya que luego de estar nominadas juntas para abandonar el reality Mane consiguió quedarse en la casa, causando el enojo de Lora. Recordemos qué Mane y Celia compartieron grabaciones durante la sexta y séptima temporada de ‘Acapulco Shore’.

“A ella no le pareció mucho mi relación con Alicia, me parece un poco inmaduro de su parte porque lo que pasa en un reality show, se queda en un reality show. Y un poco egoísta porque cuando se fue Celia, si yo no me hubiera llevado con Alicia me hubiera quedado sola”, dijo Mane.

Aunque las influencer hoy en día no se llevan nada bien, Manelyk aseguró tener buenas intenciones de arreglar las cosas con Lora más adelante, pese a que Lora tildó de hipócrita a Mane, “no puedes estar fingiendo ni en un papel tanto tiempo y menos durante tres meses. Lo que ven ahí las personalidades es que así somos”, detalló Manelyk, dejando claro que su personalidad delante de las cámaras es transparente.





Celia Lora ACLARA que Manelik tubo ventaja de estudiar a todos los Participantes de LCDLF Celia Lora ACLARA que Manelik tubo ventaja de estudiar a todos los Participantes de LCDLF 2021-10-06T12:13:00Z

El dúo dinámico de La Casa de Los Famosos

Durante tres meses de convivencia, fueron muchas las peleas y encontronazos entre los participantes pero también los buenos momentos, romances y risas. Las favoritas del público, Manelyk y Alicia, enlazaron una bonita amistad en la competencia, “donde me la paso bien, ahí estoy, con gente que me aporta algo y que no me resta “. Aseguró Manelyk a lo que Alicia le respondió, “pero me caes tan bien, me caes super bien.” Fueron una de las conversaciones que traspasaron la pantalla.

Chequea aqui los mejores momentos de las concursantes.





La Casa de los Famosos: Mejores Amigas | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Alicia y Manelyk reviven su amistad en los últimos momentos de La Casa de los Famosos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos sigue a 16 celebridades que están aislados del mundo exterior durante un periodo prolongado en una casa hecha… 2021-11-18T01:59:53Z

Las favoritas del publico

De acuerdo a los datos difundidos por Telemundo, Alicia Machado fue la máxima ganadora de la competencia con el apoyo de 40,586,129 millones de votos por parte del público, quedando como segunda finalista, Manelyk González, quien contó con el apoyo de sus fans consiguiendo 8,774,081 votos.

Tanto Mane como Alicia han dicho en diferentes entrevistas que fueron un apoyo mutuo durante la grabación del programa. además de anunciar que está en planes de iniciar una gira con la exreina de belleza e invitó a sus fans a estar al pendiente de los Meet and Greets que tendrán juntas, donde ambas se reencontraran para compartir escenario con sus fans.