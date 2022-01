Manelyk González: estos son los negocios de la influencer

La influencer mexicana, Manelyk González, no solo es la reina de los reality show sino también una gran empresaria, ella ha sabido utilizar sus finanzas invirtiendo en algunos emprendimientos, pero sabías ¿Cuáles son los negocios de Mane? Aquí te lo contamos.

La reina de los reality show





Play



MANELYK LLEGA A La Casa de los Famosos Telemundo #lacasadelosfamosos #telemundo La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos sigue a 16 celebridades que están aislados del mundo exterior durante un periodo prolongado en una casa hecha a medida. Conocemos a estos famosos porque han brillado en series y telenovelas, porque brillan en sus redes y acumulan millones de seguidores, porque se… 2021-09-28T03:43:11Z

Manelyk fue finalista de la pasada edición de La Casa de los Famosos, pero esta no ha sido la primera vez que la influencer ha estado presente en un programa con este formato, pues la estrella saltó a la fama tras su paso por Acapulco Shore, caracterizada por decir las cosas frontalmente y no tenerle miedo a nada ni nadie. Pero no todo en su vida es polémica, pues la influencer también es toda una gran empresaria ¡Conoce los negocios de Mane!

En el año 2016 Manelyk sorprendió a sus seguidores y amigos al anunciar la inauguración de su salón de belleza y spa en la Ciudad de México “MANE Beauty & Spa es un espacio dedicado a las mujeres y hombres de México donde nuestra misión es ayudar a brindar seguridad y comodidad a base de tratamientos 100% personalizados para tu rostro y cuerpo”, es la descripción del negocio de la finalista de La Casa de Los Famosos. La también cantante en esa oportunidad lanzó una linea de fundas para los móviles, con diseños exclusivos que posicionaron aún más la imagen de la estrella.

Etapa como diseñadora

La estrella de los reality show también incursión en el mundo del diseño, al lanzar su línea de trajes de baños, pues la influencer es toda una gurú del fitness y buen estilo, así lo deja ver en sus redes sociales.

Mane realizó una colaboración junto al diseñador Wilfredo Gerardo, la bella mexicana también utilizó su belleza para ser la modelo del proyecto. Manelyk enciende las redes sociales con sus espectaculares fotos en trajes de baños mostrando su perfecta figura.

Con tan solo 33 años Manelyk, sigue cosechando éxitos en el mundo de los negocios, uniéndose a la marca Ciclo Jeans creando una alianza especial, con unos jeans que moldean la figura y levantan los glúteos

La colección de Mane integra seis modelos, los cortes disponibles son: Boyfriend jeans y Skinny jeans, las tallas en que se pueden ordenar son para todo tipo de cuerpo y los colores varían en los diversos tonos de mezclilla.

Al estilo de Kim Kardashian, Mane también lanzó su nueva línea de fajas modeladoras, posicionándola como una mujer emprendedora, con el nombre “by.manelyk” en la pagina oficial hay un abanico de opciones que se adapta a cualquier tipo de cuerpo, donde también cuenta con una linea de skin care para cuidados del rostro. Una linea también de maquillaje que sacó junto a su amigo, Víctor Guadarrama, la estrella cuenta con 13 millones de seguidores en sus redes sociales ganándose así el título de la reina de Instagram y también de los negocios.