Kelvin Rentería revela su situación sentimental ¿Qué pasó con Manelyk ?

Kelvin Rentería habló sobre cómo va su relación con Manelyk González. Durante una entrevista con los presentadores de En Casa con Telemundo, el ex finalista de Exatlón Estados Unidos y La Casa de los Famosos asegura que todavía tiene contacto con la influencer mexicana pero antes de entrar en detalles El Vaquero les dio algunos consejos a los nuevos participantes de la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos. Abajo puedes ver la entrevista con Telemundo.

Kelvin Rentería da consejos a los participantes de la nueva temporada de Exatlón | Telemundo

El también exparticipante de La casa de los Famosos le envía mucha suerte a los nuevos integrantes de la sexta temporada del Exatlon Estados Unidos. A pocas horas de que se estrene esta nueva edición de la competencia en la que se enfrentarán los equipos de Famosos y Contendientes.

En una entrevista En Casa con Telemundo Kelvin recalcó que no es nada fácil estar aislado “El no tener celular, el estar aislado de todo lo que está pasando en el mundo exterior, de verdad que si te afecta, lo que me dio a mi es mantenerme positivo, la fe en Dios y no rendirme.” Recordemos que Kelvin participó en la tercera y quinta temporada del Exatlón Estados Unidos llegando a las dos finales sin llevarse el título de ganador.

¿Cuál es su situación sentimental con Manelyk Gonzales?

En la conversación Kelvin revela que actualmente se encuentra solo y disfrutando luego de estar un año encerrado, es importante mencionar que en la pasada edición de La Casa de los Famosos fueron muchos los rumores de una supuesta relación con Manelyk. “Sigo siendo muy buen amigo de Manelyk, la verdad que la admiro y la respeto mucho es una persona increíble, te digo quedamos como muy buenos amigos, y la felicite el día de su cumpleaños”.

Recordemos que los concursantes de La casa de los famosos estuvieron aislados por más de dos meses conviviendo 24 horas del día con otros 16 participantes donde surgieron muchas alianzas, escándalos y amoríos. La química entre Kelvin y Mane no pasó por debajo de la mesa donde las cámaras los captaron muy de cerca en la competencia.

La Casa de los Famosos: ¿Manelyk ama a Kelvin Rentería? | hoyDía | Telemundo

La influencer mexicana habló muy claro de sus sentimientos con el deportista, asegurando que el Vaquero es muy caballero y especial. “Kelvin es tan transparente, es tan diferente y me encanta y me fascina (…) si me ponen a todos los hombres en frente de mi, obviamente mil por mil con kelvin”

Otro momento que confirma su gran “admiración”

En la edición el exconcursante de Exatlón Estados Unidos, se ganó el privilegio de pasar toda la semana en la suite de la casa, y luego dejó a más de uno con la boca abierta, pues decidió invitar a Manelyk González acompañarlo en esas cuatro paredes, ademas de sus intensas conversaciones y momentos juntos que delataba su gran “admiración.”