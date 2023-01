Osmel Sousa es uno de los escandalosos participantes que dice presente en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. Su polémica personalidad ha hecho que sea el habitante más temido por su extrovertida y desenfrenada manera de decir las cosas pero su vida sentimental siempre ha sido un enigma y aquí te revelamos su situación sentimental.

Osmel Sousa siempre se ha mantenido al margen cuando de su vida privada se trata. A través de sus redes sociales enfrenta con humor cualquier tipo de escándalos pero siempre ha existido un estigma sobre su vida privada porque a lo largo de su historia nunca se le ha conocido una pareja, su carrera ha estado marcado de éxitos tras ser presidente de la Organización del Miss Venezuela por 40 años así como el presidente del jurado del reality Nuestra Belleza Latina, teniendo centenares de reconocimientos por su excelente trabajo como preparador de reinas.

Osmel Sousa revela su situación amorosa además de contar que es “mala cama”

Osmel Sousa mantuvo su vida privada alejada del escarnio público hasta que decidió conversar con el periodista venezolano, Luis Olavarrieta, revelando detalles de su vida nunca antes contados y confesar que se encuentra soltero. “¡Pues no, no tengo pareja! Es más, en un análisis sentimental de toda mi vida que yo he hecho te voy a contar, que soy considerado mala cama”, dijo junto con una sonrisa picara.

Play

Video Video related to osmel sousa: ¿soltero o casado? 2023-01-03T08:25:32-05:00

El conocido “Zar de la belleza” aseguró también que no cree en el amor y entiende el porqué de este argumento : “Yo pensaba que me enamoraba, pero como soy tan mala cama, lo más probable es que en dos semanas me mandara pal sipote”. Sumando a esto también reveló que su personalidad no es nada fácil y aseguró que le gusta dormir solo. “Yo tengo mi carácter, mi forma de ser en la intimidad. A mí, por ejemplo, me molesta dormir con alguien (…) ni un ser humano, ni un perro, nada al lado mío”.

Osmel Sousa nació en Cuba y fue un niño muy retraído

La razón de su extrovertida personalidad se debe a su infancia al confesar que era muy introvertido, no le gustaba tener amigos, ni salir, en su pueblo llamado Rodas, en Cuba, donde nació y es originario. “Yo sufría mucho, porque tenía que estar aguantándome cosas, constantemente me regañaban, por eso yo dibujaba tanto, pasaba todo el tiempo dibujando y viendo televisión, no salía nunca para la calle, nunca jugaba con amigos, más bien me obligaban a salir”, dijo al hablar de su infancia.

Osmel Sousa abre su corazón al contar detalles jamás revelados de su vida privada y parece que a lo largo de los años el preparador de reinas ha estado enfocado en su trabajo y nunca tuvo pareja, actualmente tiene su propio concurso de reality show en su cuenta de Youtube donde recorre toda Venezuela y recluta a las mujeres más bellas. Asimismo, su vida sentimental no fue prioridad para el famoso “Zar de la belleza” que siempre se mantuvo enfocado en su trabajo para ser hoy día el máximo exponente de la mujer venezolana.