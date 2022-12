Osmel Sousa no acepta que lo comparen con Laura Bozzo

Osmel Sousa es uno de los participantes confirmados y más polémicos que hasta el momento va a ingresar a La Casa de Los Famosos 3 pero a través de las redes sociales son muchas las comparaciones que existen debido a que el conocido “zar de la belleza”será la nueva versión de la peruana,Laura Bozzo.

Osmel Sousa y Laura Bozzo tienen muchas cosas en común más de los que parece, ambos sigue vigente en las television por su extrovertida y única personalidad donde no se calla nada y siempre dan sus comentarios más afilados, pero parece que el venezolano no le gusta que lo estén comparando con Bozzo y este decidió dar un parado a los comentarios.

Osmel Sousa y Laura Bozzo comparten las mismas cirugías plásticas

“¿Cómo me van a comparar a mi con Laura Bozzo”. Comentó Osmel Sousa ante los comentarios de la similitud que pueda existir con la peruana, además de asegurar que lo único que tienen en común son las cirugías plásticas. “Será por la cantidad de cirugías plásticas que tenemos”. Aseveró Sousa, además su crítico la manera que la peruana se vio durante su estadía en la competencia debido a que se mostraba siempre al natural.

“La Laura que yo vi en este programa era como una Laura destruida, la comparaban con una casa como si le hubiera pasado un ciclón de grado seis” comentó el “Zar de la belleza” el cual sorprenderá a más de uno con sus outfit que siempre son característico y hacen que marque la diferencia por el estampado, color y bastante brillo.

El zar de la belleza pone sus reglas en la competencia

La irreverencia de Osmel Sousa le ganó un puesto seguro para la tercera temporada de La Casa de Los Famosos 3 aunque ya el preparador de reinas puso sus reglas claras para evitar malentendidos durante la convivencia. “La suciedad no me gusta. La vulgaridad no me gusta.Que la gente hable alto. Detallitos que suceden ahí que no entran dentro de mi forma de ser

los van a tener que cambiar”.declaró Osmel cuando fue confirmado para la tercera temporada.

La Casa de los Famosos 3: Osmel Sousa anuncia su participación | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. En exclusiva, el preparador de reinas de belleza Osmel Sousa aseguró para Hoy Día que será un personaje importante en esta tercera temporada del reality La Casa de los Famosos, ya que él no sabe pasar desapercibido. Confesó que siempre quiso estar en el show. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb YouTube:… 2022-12-13T20:00:10Z

Hasta el momento solo han confirmados 6 participantes Aylín Mujica, Arturo Carmona, “La Materialista”, Juan Rivera, Paty Navidad y Osmel Sousa y se espera que muchas más polémicas personalidades ingresen a la casa más famosa de la televisión hispana donde el público tendrá la última decisión y evaluará la verdadera convivencia de los participantes.