Regresa “Laura en América”: mira el nuevo cambio de look de Laura Bozzo

Laura Bozzo logró gran proyección en la televisión tras su polémico pasó por La Casa de Los Famosos 2. La peruana se encuentra hoy día con su típico programa de talk show en Imagen TV (México) pero parece que la abogada viene recargada con su formato “Laura en América” para traer muchos más casos.

Laura Bozzo a través del tiempo ha sido la voz de aquellos que no tienes voz y se ha denominado “La abogada de los pobres” pero esta vez regresa de nuevo con su típico programa por el cual se volvió famosa en Latinoamérica y se ganó el cariño del público, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

Laura Bozzo luce irreconocible en sus redes sociales

La peruana también se siente muy orgullosa de su edad y no lo oculta. Actualmente tiene 70 años y se ve mejor que nunca, su estilo está intacto, pues pertenece su cabello con el corte bob y color amarillo, esta vez decidió sacarse el flequillo hacia un lado y presumió lo bien que se ve sin necesidad de utilizar algún tipo de filtro. “Decidí dejar el pelo de carnero y cambiar, por mi look original, ustedes saben que yo siempre me he peinado así lacio y no hay filtros acá, mis arrugas están, pero me voy a operar”. Comentó Laura en el video.

Laura Bozzo vuelve con su programa “Laura en América”

Laura Bozzo también anda con ambiente navideño debido a que uso un “sweater” de reno tendiendo un look muy relajado y fresco, ella es autodenominada “La momia” pero sorprendió a todos a dar una gran noticia y es que viene el estreno de su programa el cual la hizo famosa a nivel internacional y con el que Telemundo le dio una gran plataforma en la televisión hispana. “Listo Laura en América está de regreso, con su corte de pelo de siempre, muy emocionada ya tenemos los 20 primeros temas combinados con periodísticos. Además, de que saldré a las calles a resolver los casos” escribo Bozzo.

Laura Bozzo es conocida en las redes sociales por ser la reina de los memes, la peruana retoma el nombre de su famoso programa y vuelve a las pantallas de ImagenTV para direccional el show con el cual alcanzó su fama en México y el resto de Latinoamérica. El próximo 17 de enero se estrena la tercera temporada de La Casa de Los Famosos y aun se espera muchas sorpresas para que vuelva a las pantallas la verdadera telenovela de la vida real.