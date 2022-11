Laura Bozzo revela secreto de belleza al verse irreconocible en las redes sociales

Laura Bozzo es toda una mujer mediática que ha sabido utilizar su voz y talento para proyectarlo en su carrera y a través de los años hemos sido testigos de su gran capacidad para mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento como la reina de los talk show pero ahora parece que su carrera ha dado un gran giro y también es considerada toda una súper estrella por las nuevas generaciones.

Laura Bozzo logró una gran participación dentro de La Casa de Los Famosos y cada una de sus reacciones hicieron de la peruana una celebridad en su cuenta de Instagram y TikTok y sus memes son famosos y compartidos por todos sus fanáticos.

Laura Bozzo luce irreconocible en sus redes sociales

La presentadora peruana sigue en el mundo de la televisión con su formato “¡Qué pase Laura!” el cual continua ayudando y dando sus consejos, pero ahora también se encuentra en otra etapa al tener un segmento en el programa “La Mesa Caliente” y dar sus picantes comentarios, parece que todo el público ha quedado sorprendido al ver lo joven que luce en sus redes sociales y en las cámaras.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram reveló que no utiliza Photoshop sino que se ha sometido a varios procedimientos estéticos como la inyección de botox. Además, ha procurado el cuidado de su piel después de largos baños de sol. “Para los que me dicen que soy puro Photoshop, empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol la próxima semana verán los cambios”, escribió Laura en su cuenta de Instagram.

Laura Bozzo revela su secreto de belleza para lucir joven

Fuimos testigos del la aplicación de la toxina por parte del médico y donde dejó claro que los daños en la piel de la peruana se debe a su gran exposición al sol . “Todo esto es por tomar tanto sol”. A su vez, Laura recurre a estos recursos porque a sus 70 años de edad aún quiere lucir joven y muy fresca ante sus millones de seguidores que han criticado la apariencia física de la peruana y está le ha dado la vuelta a los malos comentarios denominándose “La momia”.

Laura Bozzo en sus dos presentaciones en Telemundo el día miércoles y viernes nos deja a todos con la boca abierta al verse como 20 años mas joven, siendo toda una celebridad que se siente segura y confiada con su cuerpo y recurre a todos los recursos para seguir manteniéndose hermosa.