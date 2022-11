Ivonne Montero revela cómo soportó a Laura Bozzo

Ivonne Montero demostró que ser la ganadora de La Casa de Los Famosos 2 no fue una tarea fácil, debido a que la actriz mexicana tuvo que lidiar con distintas personalidades dentro de la competencia y una celebridad que le hizo la vida cuadritos fue la abogada peruana, Laura Bozzo.

La actriz estuvo de invitada en el programa “Netas divinas” donde no perdió la oportunidad para hablar de Laura Bozzo, donde ambas protagonizaron momentos únicos y donde las cámaras del reality captaron la fuerte convivencia y los constantes ataques que vivió Ivonne Montero.

Ivonne Montero y su técnica para soportar dentro de La Casa de Los Famosos 2

Ivonne Montero reveló que en diversas ocasiones la peruana la reto para desencadenar una pelea a golpes y el reto de sus compañeros se la pasaron insultándola, sin embargo ella siempre se mostró pacífica y reservada. “Estuvo bastante fuerte ahí, ¿sabes?, pero sí, efectivamente fue así, Laura me decía: ‘¡Tócame!, ¡quítame!’, y yo ‘no lo voy a hacer’’ y eso las prendía más. Me estaban provocando para prácticamente ir a los golpes”, dijo.

Montero desde el inicio de la competencia mantuvo su norte que fue ser la ganadora para llevarse el premio en efectivo por el bienestar de su hija. “Cuando estás con un proyecto como este que sabes de qué se trata, el tema convivencia; a mí la verdad el tema convivencia en un principio me costaba trabajo la idea de entrar porque cada quién tiene su personalidad y yo no soy muy sociable que digamos, lo puedo hacer, no me incomoda pero es algo que me conflictúa de cierta manera”, señaló.

Laura Bozzo destruyó dibujo de Ivonne Montero

Uno de los momentos más épicos fue cuando Laura Bozzo destrozó el dibujo que había hecho Ivonne a su hija, se trataba de una sirena que la actriz realizó con frijoles y decía el nombre de Antonella, pese a este inconveniente, la recordada “Anita no te rajes” no quería demostrar una mala actitud delante de las cámaras ya que su pequeña hija podía verlo y no quería que cambiara su percepción o la tuviera en una concepción diferente, fue así que evitó meterse en un escándalo más fuerte.

Play

Laura tira el dibujo de Ivonne | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Laura Bozzo tira al piso los frijoles con los que Ivonne Montero le hizo un dibujo a su hija en La Casa de los Famosos 2 y luego no para de agredirla con insultos nuevamente. Ivonne le responde que Dios sabe quién es ella y, aunque le contesta, se contiene.… 2022-07-28T20:29:46Z

“La verdad fue vivir al límite prácticamente todos los días. En esa ocasión yo había hecho un dibujo de una sirena con frijoles, una sirena muy bonita que la hice, ahí se la presenté a mi hija, se la dediqué y demás y duró ahí dos días más o menos y yo estaba segura que en algún momento no iba a estar, que yo me iba a despertar e iba a desaparecer porque yo ya sabía que mi presencia les conflictuaba a muchos en la casa”, concluyó.