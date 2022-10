¿Por qué Ivonne Montero sigue soltera ?

Ivonne Montero es una de las figuras más importante de la televisión hispana y luego de obtener el premio en efectivo de La Casa de Los Famosos la mexicana ha podido enfocarse en su principal objetivo que es la salud de su hija, Antonella Melanitto.

Ivonne Montero es recocida en el mundo del espectáculo por “Anita, no te rajes” pero también ha sido la gran protagonista de su vida cuando conoció a su fallecido esposo, Fabio Melanitto, el cuento de hadas se derrumbó y desde entonces la actriz mexicana siempre ha estado enfocada en su hija y su carrera dejando a un lado las relaciones de pareja.

Ivonne Montero decide estar soltera

En una entrevista con Yordi Rosado la mexicana fue cuestionada sobre su punto de vista en relación a los vínculos afectivos y cómo esto influye en nuestras vidas, la actriz explicó las razones por las cuales no decide tener pareja. “ Hace mucho que no tengo una pareja, me he vuelto como que muy especial. Cuando veo que algo no me gusta, ya definitivamente me cuesta trabajo entregarme, digo ‘no’. El primer síntoma de maltrato o de hablarte mal o quererte hacer sentir menos por cualquier razón para que la persona se sienta bien, yo prefiero (irme).”

IVONNE MONTERO, fuerte e IMPARABLE | La entrevista con Yordi Rosado

Ivonne Montero también se ha mostrado muy analítica y espiritual con sus pensamientos y por tal razón destacó que las nuevas generaciones deben de aprender a aceptar y dialogar las diferentes formas de las relaciones: ” Siendo muy honesta y viviendo por mi más que nada. Depende mucho del tiempo”, comentó Montero.

En la Casa de Los Famosos Ivonne Monterodecidió mostrar gran parte de su personalidad y pudimos conocer su gran madurez, enfoque y determinación para alcanzar su principal objetivo, pero sin duda, un momento incómodo para la actriz fue cuando decidió enfrentar al actor Eduardo Rodríguez y confesar que ambos mantuvieron una relación casual en el pasado pero el mexicano nunca fue capaz de aceptar estas acusaciones pese a los constante enfrentamientos por parte de la ganadora del concurso.

Ivonne Montero y su gran relación con Fabio Melanitto

Ivonne Montero ha demostrado su gran admiración a su fallecido esposo, Fabio Melanitto, pese a que ambos no terminaron muy bien, cuando el cantante se divorció de la actriz esta se encontraba embarazada de su hija, el intérprete venezolano fue sincero con la actriz y le reveló que iba saliendo de una relación y no quería jugar con ella, tanto fue la admiración de Montero que se sentía aún más atraída por el cantante. Todo parecía ir de la mejor manera, tanto así, que la actriz llegó al altar vestida de negro y selló su amor con el músico venezolano, con el tiempo y tras varios compromisos profesionales todo se derrumbó en una aparente relación perfecta, Montero luego se entera de una terrible infidelidad por parte de su esposo mientras se encontraba embarazada del cantante este decidió abandonar por completo su rol de padre y de esposo divorciándose de Montero.