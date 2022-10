Ivonne Montero quería ser monja antes de ser famosa

Ivonne Montero sigue en boca de todos luego de ser la ganadora de La Casa de Los Famosos 2 . Su gran proyección en el mundo del entretenimiento ha hecho que la mexicana sea muy seguida y alabada por su público y por eso ha revelado detalles privados que han dejado a más de uno con la boca abierta y con gran incertidumbre de su pasado.

La actriz reveló en una íntima entrevista con Jordi Rosado que cuando era pequeña quería ser monja, su primaria se basó en la religión católica y era una niña muy tranquila y aseguró que mantuvo la fe hacia Dios firmemente en comparación con otros niños de su edad.

Ivonne Montero y su fe en la religión católica

“En algún momento lo pensé, estaba en sexto de primaria. Recuerdo que en el recreo me iba a rezar a la capilla todos los días, me iba con una amiga, nos hincábamos y llegaba un momento que nos parábamos en el altar ante Cristo. Me venían las lagrimas y yo quería”, platicó la actriz de “Anita, no te rajes”.

Su infancia fue como la de cualquier niño de su edad al ser una pequeña muy serena pero siempre estaba en constante contacto con Dios, mientras los otros compañeros se divertían en el colegio ella prefiera irse a rezar a la capilla por lo que en su mente estaba la posibilidad de seguir los caminos de la religión siendo monja en un futuro.

Ivonne Montero busca un camino en los medios de comunicación

Luego con el tiempo se fue fijando en otras pasiones y fue cuando comenzó a practicar gimnasia olímpica y a descubrir nuevas facetas en su vida, tanto así, que antes de ser actriz y cantante comenzó a trabajar en una tienda para tener su propio dinero. Así la mexicana de 48 años sigue muy orgullosa de todo lo que ha logrado en la vida para ahora ser una estrella consagrada en el mundo del entretenimiento.

La serenidad, paciencia, talento y buena conducta hicieron de Montero una excelente participante siendo su paso por la competencia un aprendizaje para su vida y tener la gran oportunidad de confesar su gran pasión por la música y sus próximos proyectos en la industria. La exposición de Ivonne Montero en los medios de comunicación ha hecho que la actriz también sea toda una gran influencer en su cuenta de Instagram es donde podemos disfrutar de su día a día y el gran cariño y conexión que tiene con su hija.