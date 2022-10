¿Cómo se conocieron Ivonne Montero y Fabio Melanitto?

Ivonne Montero ha decidido abrir su corazón y contar su historia de amor al lado del cantante venezolano, Fabio Melanitto, pese a que el fallecido cantante decidió divorciarse al enterarse de que ambos esperaban a su primera hija.

Singular boda de Ivonne Montero y Fabio Para el amor no hay color y así lo demostró la escultural actriz al casarse con un vestido de novia color negro

Ivonne Montero a lo largo de su carrera ha cosechado muchos éxitos y su vida ha estado expuesta a los medios de comunicación, su boda al lado del músico venezolano acaparó todos los comentarios de la opinión pública debido a que la actriz decidió caminar al altar vestida de negro, para luego divorciarse y quedar a cargo sola con su hija.

Ivonne Montero sintió amor a primera vista cuando conoció a Fabio Melanitto

La actriz mexicana sigue honrando la memoria y recuerda el bonito amor que vivió al lado de Fabio, cuando se conocieron el cantante tenía 25 años mientras que la protagonista de “Anita, no te rajes” tenía 37 una brecha de 11 años de diferencia. Cupido hizo de las suyas cuando Montero se encontraba en un evento modelando unos vestidos mientras que Fabio era el moderador de la noche, siendo amor a primera vista.

IVONNE MONTERO, fuerte e IMPARABLE | La entrevista con Yordi Rosado

“Cuando empezamos a bailar me entró un calorcito, nunca en la vida me había pasado eso, tuvimos una química muy linda, tan rápido. No lo besé en ese momento, me enamoró que fue súper respetuoso”, dijo la actriz. Luego se veían frecuentemente él iba a visitarla a su departamento, tenían largas pláticas y después Melanitto se iba directo a trabajar.

Ivonne Montero recuerda con mucho cariño al padre de su hija

En la entrevista con Jordi Rosado la actriz también reveló que luego de empezaron a frecuentarse y luego formalizar una relación, la actriz decidió tatuarse las iniciales del cantante donde ambos estaban viviendo su verdadero cuento de hadas. “Caí redondita, a los dos meses nos tatuamos, nos pusimos las iniciales, parece un sello de un antro, todo el mundo me lo ha dicho, es una ‘I’ de Ivonne y una ‘F’ de Fabio”.

Han salido a la luz videos de Fabio Melanitto con su hija Antonella | De Primera Mano Salió a la luz un video en donde se ve al exintegrante de UFF, Fabio Melanitto, conviviendo con su hija Antonella. Tiempo atrás, Ivonne Montero aseguró que él nunca quiso convivir con su hija

Además de revelar que a los pocos meses de relación decidieron comprometerse para luego sellar lo que sería una crónica de una muerte anunciada porque después de su boda, Ivonne le proponen participar en el reality “La Isla” y al regresar queda embarazada y con este el rechazo de su pareja debido a que le había sido infiel.

Ivonne estuvo fuera un mes y medio, y cuando regresó a casa encontró a un Fabio distinto, al revelar que más peleas eran el pan de cada día y justo en una de esas peleas, él la abandonó. “Yo lo noto ausente, su cara ya no estaba ahí, ni su cuerpo; entonces tuvimos una discusión equis, la más sencilla que te pudieras imaginar, fue de: ‘voy por los refrescos’ y jamás regresó”.