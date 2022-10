Ivonne Montero y Fabio Melanitto: Recuerda su historia de amor

Ivonne Montero es una de las actrices que ha logrado muchos éxitos por sus protagónicos ahora suma un importante proyecto a su vida al ser la ganadora de la segunda edición de La Casa de Los Famosos y demostrar su verdadera personalidad, aunque Montero también escribió su propia historia de amor al lado del fallecido cantante Fabio Melanitto.

Ivonne Montero ha demostrado su gran admiración a su fallecido esposo, Fabio Melanitto, pese a que ambos no terminaron muy bien su relación, cuando el cantante se divorció de la actriz esta se encontraba embarazada de su hija. En una íntima entrevista con Jordi Rosado, la mexicana decidió abrir su corazón y contar su historia de amor con el padre de su hija.

Ivonne Montero y si historia de amor al lado de Fabio Melanitto

IVONNE MONTERO, fuerte e IMPARABLE | La entrevista con Yordi Rosado

La pareja se llevaban una diferencia de 11 años, cuando comenzó la relación todo marchaba de la mejor manera entre ellos, de hecho, se conocieron en un evento donde Montero se encontraba presente para modelar algunos vestidos de noches, mientras que el cantante era el presentador de la velada y cupido hizo de las suyas. Ivonne tenía 37 años y Fabio tenía 25 cuando se casaron en 2011. “Cuando empezamos a bailar me entró un calorcito, nunca en la vida me había pasado eso, tuvimos una química muy linda, tan rápido. No lo besé en ese momento, me enamoró que fue súper respetuoso”, dijo la actriz. Luego se veían frecuentemente él iba a visitarla a su departamento, tenían largas pláticas y después Melanitto se iba directo a trabajar.

Ivonne Montero se tatúa las iniciales de su esposo

Aunque cuando comenzaron su relación, el intérprete venezolano fue sincero con la actriz y le reveló que iba saliendo de una relación y no quería jugar con ella, tanto fue la admiración de Montero que se sentía aún más atraída por el cantante. “Caí redondita, a los dos meses nos tatuamos, nos pusimos las iniciales, parece un sello de un antro, todo el mundo me lo ha dicho, es una ‘I’ de Ivonne y una ‘F’ de Fabio”. Comentó la también cantante.

Como una película de cuento de hadas, luego de unos meses decidieron comprometerse además de confesar el gran amor que se tenían. “Era un bebé, lo tenía sumamente consentido, era muy cariñoso, encariñarse con él era muy fácil porque era muy carismático, era muy guapo además, chistoso, simpático”.

La actriz llega al altar vestida de negro para sellar su amor para luego terminar su historia de la peor manera

¡Ivonne Montero habla sobre su boda con Fabio Melanitto a los 6 meses de novios! | En Compañía de

Todo parecía ir de la mejor manera, tanto así, que la actriz llegó al altar vestida de negro y selló su amor con el músico venezolano, pero cuando la protagonista de “Anita, no te rajes” estuvo ausente de su casa por compromisos laborales todo se derrumbó “Yo lo noto ausente, su cara ya no estaba ahí, ni su cuerpo; entonces tuvimos una discusión equis, la más sencilla que te pudieras imaginar, fue de: ‘voy por los refrescos’ y jamás regresó”.

En ese momento todo se derrumbó en una aparente relación perfecta, pues la actriz luego se entera de una terrible infidelidad por parte de su esposo y mientras Montero se encontraba embarazada el cantante decidió abandonar por completo su rol de padre y de esposo divorciándose de la actriz. Aunque Ivonne recuerda con mucho cariño esos momentos felices y siempre trata de enaltecer la memoria de su único esposo dándole buenas referencias a su pequeña de su padre.