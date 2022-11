LCDLF2: Laura Bozzo aseguró que Ivonne Montero fue “una gran actriz”

Laura Bozzo sigue lanzando dardos a su compañeros dentro de La Casa de Los Famosos y en la competencia vimos cómo la peruana no se aguantaba ningún comentario ni actitud de Ivonne Montero tanto así que trataba desenmascarar a la actriz pero está siempre mantuvo su norte y de esa manera se convirtió en la ganadora de la segunda edición de la competencia.

Laura Bozzo comenzó una nueva etapa de su carrera y ahora forma parte como conductora con dos segmento en el programa “La Mesa Caliente”. La peruana hará dos de sus cosas favoritas aconsejar y dar sus punto de vista sin filtros de lo que sucede en el mundo del espectáculo y ahora decidió arremeter en contra de Ivonne Montero.

Laura Bozzo en contra de Ivonne Montero

La abogada peruana no perdió la oportunidad para hablar de Ivonne Montero cuando fue invitada al podcast de su compañero Luis “Potro” Caballero donde calificó a Ivonne Montero una gran actriz dentro del reality. Durante el episodio también mostró que en cierto modo está contenta por el triunfo de Montero “Sinceramente, no tengo nada contra ella, que bueno que haya ganado, que bien, pero que pronto sepamos qué pasó con la operación de su hija y que le vaya muy bien. Yo no deseo nada”, manifestó.

CAPÍTULO 1: LAURA BOZZO / LO QUE NADIE DIJO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS Laura Bozzo cuenta lo que nadie ha dicho de la casa de los famosos. Nos dice las veces que ha sido traicionada y revela si estaría dispuesta a ser una Sugar Mommy. 🎧Sigue a EL POTRERO –completamente gratis–en Spotify: spoti.fi/3zAHtC6 O en tu app de podcasts favorita: pitaya.fm/ Sigue a Pitaya Entertainment en redes sociales… 2022-11-02T06:00:09Z

Además de admitir que su manera de comportarse con Ivonne no fue la mejor por un grave error que le ha perseguido toda su vida y es de siempre tener la razón “Yo tengo un problema gravísimo, que yo tengo la razón, pero la forma en como digo las cosas es donde la ching*. Entonces, en lugar de decirle put*, nada me costaba decirle: ‘Mira, me parece mal que estés haciendo eso’”, comentó.

La abogada peruana dice lo que piensa sin anestesia

Entre la tertulia, la peruana aseguró que la conducta de Ivonne Montero no fue real y que siempre se mantuvo actuando dentro de la competencia “Para mí, ella nunca fue ella. Ella actuó todo el tiempo y claro, competir contra una actriz está jodido, porque es una gran actriz, de las grandes. Para eso están entrenadas (para llorar). Yo no puedo llorar así nada más” aseguró.

Laura insulta a Ivonne | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Laura Bozzo dice que Salvador Zerboni e Ivonne Montero son manipuladores. También acusa a Ivonne de estar en la cama de todo el mundo y de utilizar a su hija para ganar dinero en La Casa de los Famosos 2. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en… 2022-07-28T20:19:47Z

Ivonne Montero siempre fue rechazada y señalada por sus compañeros por la manera de comportarse tanto así que la mexicana se sintió sola e hizo su propia estrategia en las últimas semana de convivencia y siempre llevó la delantera.