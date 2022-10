Cristian Suárez, ex de Laura Bozzo, estará en La Casa de Los Famosos y no se callará nada

Cristian Suárez confirma su participación en La Casa de Los Famosos o al menos dejó entre visto que ha estado en conversaciones con el equipo de producción para formar parte de la tercera temporada de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Christian Suárez llora por Laura Bozzo | El Chismorreo #Multimedios #ElChismorreo Para mas información, videos exclusivos, galerías de fotos y más Visita nuestra página oficial multimedios.com 2020-09-17T00:00:00Z

La expareja de Laura Bozzo, Cristian Suárez, rompió el silencio y aseguró a la revista TVNotas que no tendrá piedad con la presentadora peruana cuando esté dentro de La Casa de Los Famosos y será en este mismo reality donde el argentino contará su verdad y no se callara nada. Asimismo, aunque Telemundo aún no ha confirmado a sus habitantes el propio Cristian asomó que dirá presente en la famosa competencia de la televisión hispana.

Laura Bozzo y Cristina Suárez se conocieron en el año 2000 cuando el argentino se presentó en uno de sus programas como músico hasta el 2017 estuvieron juntos pero la polémica siempre estuvo de su lado, fue la propia Bozzo que decidió confesar muchos secretos de su relación cuando estuvo encerrada por tres meses dentro de La Casa de Los Famosos pero ahora parece que su expareja también reverla la versión de los hechos.

Cristian Suarez hablará de su relación con Laura Bozzo en La Casa de Los Famosos 3

“Sí, pero voy a aclarar por qué y cómo fueron las cosas. Ahora me toca contar cuando me pasó a mí. Fue una cosa que se perdonó en su momento, para qué sacarlo ahora, me molesta mucho que si yo no lo conté en su momento, ella lo haga”. Comentó Cristian sobre un hecho de infidelidad que le descubrió la peruana y por venganza ella también reveló que le fue infiel.

Cristian Zuarez, ex de Laura Bozzo habla de la entrada de la abogada a 'La Casa de los Famosos' Entrevistamos en exclusiva a Cristian Zuarez, ex de Laura Bozzo, quien nos asegura que la abogada peruana no durará más de tres semanas encerrada y le advierte a los otros famosos que no se metan con ella porque llevan la de perder. 2022-05-03T16:00:37Z

“Laura trató de comunicarse conmigo hace una semana, por medio de un mensaje, pero no le respondí, estoy ofendido por todas las cosas que tuve que escuchar. Sé que me va a decir: ‘Perdón, se me pasó la mano’, y eso no es lo que quiero; exijo respeto. De qué me sirve atender a una persona que me da disculpas y no lo hace público, el daño ya está hecho”. Comentó Cristian en una oportunidad él aseguró que todo estos comportamientos se debida a todo el encierro que vivió Laura que hace que hoy día tenga distintos cambios de personalidad.

El argentino actualmente de encuentra casado con la empresaria Adriana Amiel, y todo indica que la polémica convivencia de su expareja sacó a colación 17 años de relación y ahora que la revista TVNotas aprovechó la oportunidad para conversar con Suárez reveló que está en conversación con Telemundo “Para mí es un placer que me hayan elegido, vamos a ver, es una propuesta que está ahí, ojalá que se nos dé”. Además aseguró que no se quedará callado “Justo lo que da pie para que yo entre fueron precisamente los comentarios que hizo Laura dentro del programa”.