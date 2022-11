¿Qué opina Laura Bozzo sobre sus compañeras de “La Mesa Caliente”?

Laura Bozzo sigue demostrando que no tiene miedo en decir lo que piensa y por eso vemos que ha formado parte del programa “La Mesa Caliente” dando sus mejores comentarios sobre lo que sucede en el mundo del entretenimiento y su experiencia la posicionan como la abogada más reconocida de la televisión hispana.

La presentadora peruana no tiene censura y siempre anda frontal con la verdad es por eso que sigue aconsejando a su público y además soltando la lengua con los temas más caliente que alteran a la opinión pública subiendo la temperatura en el termómetro de “La Mesa Caliente” pero aquí Laura no está sola y le toca debatir con las presentadoras del programa Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

Laura Bozzo habla de las presentadoras de La Mesa Caliente

Laura Bozzo se ha mostrando muy agradecida con Telemundo por la gran oportunidad en La Casa de Los Famosos 2 pero también por la gran proyección que obtuvo con su programa de Talk Show debido a que la televisara apostó por Bozzo cuando ella más lo necesitaba.

Por esa razón en una entrevista con People en Español, Laura no perdió la oportunidad para hablar de sus compañeras.” Soy fan de Myrka, desde las épocas que estaba en Univision, la amo, creo que es una mujer admirable, es una mujer con clase, empoderada, dama de damas. Verónica es igual de dama, pero dice las cosas, es una excelente persona y es muy buena comunicadora. Gisselle Blondet me fascina. Gisselle Blondet es una mujer con mucho talento y tiene mucho qué decir y qué aportar. Alix Aspe, no la he tratado tanto, pero creo que aporta mucho”. Agregó Bozzo.

Laura Bozzo sigue vigente en la televisión hispana

Además la peruana también agradeció cómo en todas sus apariciones la gran proyección de La Casa de Los Famosos 2 refrescando su imagen y poniéndola vigente con las nuevas generaciones. “La respuesta ha sido 100% positiva. Me cambió la vida, es increíble cómo tengo la cercanía con los jóvenes. Hoy mi público tiene 13, 14 años y me dicen la tía momia, la tía loca. He tenido un síndrome de Peter Pan, yo me siento niña, yo no maduro. Yo soy super susceptible y lloro de todo para evitar tanto bullying que sufrí de niña.” Comentó la abogada.

Laura Bozzo es una de las figuras más polémicas que existe en el mundo del entretenimiento, luego de su participación en la segunda temporada de La Casa de Los Famosos su popularidad ha crecido de tal manera que es conocida en las redes sociales por sus memes tan virales que ha sido del agrado de todos sus seguidores.