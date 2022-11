Laura Bozzo se quita 20 años de encima y llueven las críticas

Laura Bozzo es una de las presentadoras de televisión que sigue vigente en el mundo del entretenimiento y parece que su participación dentro de La Casa de Los Famosos también ha permitido que la peruana sea alabada por sus fanáticos y seguidores pero ahora todos quedan con la boca abierta tras verla más joven ¿Qué se hizo ?

Laura Bozzo ahora es presentadora de La Mesa Caliente por Telemundo y la peruana sorprendió a todos en sus redes sociales y también en las pantallas al verse más joven que nunca y esto con la ayuda de sus maquilladores que hicieron lucir una piel de porcelana y toda un jovencita con un estilismo de impacto.

Laura Bozzo sorprende con su nuevo rostro

A lo largo de sus programa de Talk Show hemos conocido frases icónicas y una de ellas es ¡Oigan quien la maquilló! haciendo referencia a una presentación de su caso pero parece que todo da vueltas y esa pregunta nos la hacemos los fanáticos al ver a la presentadora con un look irreconocible además de verse totalmente joven, esto con una buena táctica de maquillaje.

Oigan ¿Quién la maquilló? – Laura Créditos al que hizo esto sjsjjs 2021-04-27T13:25:06Z

Laura Bozzo actualmente tiene 70 años y nunca ha tenido miedo de mostrar su verdad y asegurar que es una mujer que sabe cuidarse y mantenerse y nunca es tarde para los nuevos comienzos, su espontaneidad ha hecho que llegue a las nuevas generaciones siendo la reina del Tik Tok y de los memes.

Los fanáticos reaccionan a las fotos de Bozzo y critican el abuso de filtro

Laura Bozzo en sus dos presentaciones en Telemundo el día miércoles y viernes nos deja a todos con la boca abierta al verse como de 50 años y siendo toda una celebridad que se siente segura y confiada con su cuerpo, es por eso, que no pierde la oportunidad para publicar sus fotografías y compartirlas con todos sus fanáticos aunque muchos no apoyaron que la “Señorita Laura” se viera totalmente distinta.

“Laura no es hate pero te vimos en La Casa de Los Famosos y así no te mirabas”, “ Laura tienes que despedir a tu asistente, no está haciendo bien su trabajo”,” y Africa sin agua porque la señorita Laura se llevó todos los filtros” son algunos de los comentarios que se pueden leer aunque Laura también explicó que todo esto es ayuda de su maquillador y con Botox y con buenas ampollas que tensa la cara todo tiene solución.

Laura Bozzo se encuentra vigente en la televisión con su programa “¡Qué pase Laura!” Y ahora con sus dos segmentos en “La Mesa Caliente” donde subirá la temperatura con sus candentes comentarios así con su afilada lengua que pondrá a más de uno en su sitio.