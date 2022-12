Laura Bozzo revela como está su relación con Daniella Navarro

Laura Bozzo y Daniella Navarro pertenecieron al cuarto morado en La Casa de Los Famosos 2 y de ahí surgió una bonita relación de “madre” e “hija” que formaron durante 90 días de convivencia pero parece que todo se desborrono cuando la venezolana hizo oficial su romance con Nacho Casano siendo una traición para la peruana.

Laura Bozzo fue una de las celebridades polémicas que durante su convivencia hizo despertar muchos sentimientos encontrados por su explosiva pero sincera personalidad que provocó que la abogada se fuera en contra de Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Niurka Marcos y hasta la propia Daniella Navarro.

Laura Bozzo habla de su relación con Daniella Navarro

“En un reality el imaginario juega mucho, te haces unas ideas que son fuera de la realidad”. Comentó Laura pero realmente lo que destruyó su relación fueron los constantes insultos que hizo Bozzo al salir de la competencia en contra de Daniella Navarro donde en más de una ocasión aseguró que la venezolana le daba “asco” por estar en desacuerdo con su relación con Nacho en una relación que se formó en las últimas semanas de convivencia.

“Creo que intervine en cosas que no debía por qué haber intervenido. Ya bastante grande es, así como lo son mis hijas y nunca me he metido en sus cosas”, confesó Bozzo quien no estuvo de acuerdo en el romance que surgió entre Navarro y Nacho Cassano durante las últimas semanas “Creo que [al final] fue mi error el meterme [en] su relación. Cada quien sabe lo que hace”.

Laura Bozzo decide dejar todo en el pasado

El tiempo todo lo cura y Laura Bozzo se encuentra más conscientes de sus actos que la han posicionado hoy día como un icono de la televisión hispana así como la reina de las redes sociales. Pero, al cuestionarle sobre Daniella a Navarro esto fue lo que respondió para People en Español. “Dani y yo estamos en comunicación. Es una de las personas que llevo y siempre voy a llevar en mi corazón y además porque la veo parecida a mí, en el sentido que dice lo que piensa y no le importa nada”.

“Esos días para mí hubieran sido muy difíciles [en la casa] sin el soporte de ella y de muchas de las chicas. La misma Niurka, creo que la que más lloró cuando se fue Niurka fui yo”, y agrega conmovida. “Dani fue como un refugio para mí, fue como una bendición”.

Laura Bozzo se encuentra agradecida con la buena amistad que formó con la venezolana pese a sus diferencia la peruana ha decidió agradecerle por todo el apoyo recibido. A cuatro meses que finalizo la segunda edición vuelve la tercera temporada en el primer trimestre del 2023 donde nuevamente se abrirán las puertas de la competencia más famosa de la televisión hispana y conoceremos quiénes serán los nuevos habitantes que mostrarán cuál es su verdadera personalidad.