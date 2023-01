Laura Bozzo VS Osmel Sousa: comparaciones y ataques de las celebridades

Laura Bozzo sigue dando mucho de que hablar dentro de La Casa de Los Famosos 3, la peruana está presente todos los domingos como panelista e invitada especial junto a Yordi Rosado y Manelyk González los cuales comentan todo lo que sucede en la semana dentro de la competencia pero parece que Osmel Sousa hizo un comentario sobre la abogada y está le responde de manera muy particular.

Desde que Osmel Sousa ingresó a la competencia mucho se ha comentado de la gran similitud que puede tener con Laura Bozzo, el preparador de reinas venezolanas tiene 76 años mientras que la peruana 70 años. Además, ambos tienen algo en común y es que no son afines con la cocina y mucho menos con las labores del hogar por esa razón han sido los consentidos del público y los habitantes.

Osmel Sousa le envía un contundente mensaje a Laura Bozzo

Laura Bozzo en la segunda temporada del reality show fue una mujer muy impulsiva y su autenticidad fue lo que permitió que llegara lejos pero su convivencia era muy fuerte, parece que Osmel Sousa es todo lo contrario y es un hombre tranquilo y muy dócil de llevar por lo que ha permitido que la mayoría de los habitantes le tengan cariño y respeto por esa razón el venezolano decidió enviarle un contundente mensaje a Laura Bozzo.

Osmel le manda un mensaje a Laura Bozzo | La Casa de los Famosos 3 | Telemundo Entretenimiento

Laura Bozzo comentó en una oportunidad que ya quiera ver a Osmel después de una semana dentro de la casa pero el zar de la belleza ha decidido responderle al comenzar ya la tercera semana de convivencia. “ imagínense ustedes Laura que comentó en un programa sobre mi ‘yo quiero verlo a él cuando pase una semana’ y querida ya llevo dos y mira, estoy dominando la situación, cosa que no hiciste tú” comentó Sousa.

Laura Bozzo no acepta que la comparen con Osmel Sousa

La presentadora peruana no se pudo quedar con esa y le respondió a su mejor estilo. “Obviamente cosa que no hice yo (…) yo no fui a dominar la situación yo fui a ser yo misma, muchas veces me he planteado criticarlo pero lo veo y me dan ganas de apachurrarlo” comentó Laura sobre Osmel Sousa además de hacerle una petición a sus seguidores. “No me puedo pelear con el lo amo, lo admiro, me parece un osito de peluche pero solamente les pido un favor no lo comparen conmigo, él y yo no tenemos nada que ver”.

Laura Bozzo además aseguró que Osmel es un rey y ella es una loca dejando a todos con la boca abierta por su sorpresiva respuesta además de aclarar que no podría ser amiga del zar debido a que ella es muy energética y el es una persona muy “lenta” siendo de opuestas personalidades.