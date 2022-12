Osmel Sousa no quiere parecerse a Laura Bozzo en LCDLF:¿Qué es lo que le aterra?

Osmel Sousa mejor conocido como el “Zar de la belleza” está preparando sus maletas para ingresar a La Casa de Los Famosos 3. A través de sus redes sociales aseguró que está tomando clases de maquillajes para no parecerse a la presentadora peruana, Laura Bozzo.

La Casa de Los Famosos pone al descubierto la verdadera personalidad de las celebridades y en ediciones pasadas hemos sido testigos del día a día de los habitantes cómo fue el caso de Laura Bozzo, la cual se mostró natural, sin filtros y a sus 70 años no tuvo miedo de ser ella misma siendo la edad sólo un número pero parece que esto no fue suficiente para Osmel Sousa el cual aseguró que no quiere parecerse a Laura Bozzo y por eso decidió tomar clases de maquillaje.

Osmel Sousa no quiere ser cómo Laura Bozzo

“Necesito tu colaboración: me tienes que dar unas clasesitas de maquillaje porque yo no voy a estar como Laura todo el día ahí sin maquillaje… Empieza de una vez”, le dijo Sousa al maquillador que lo acompañaba en ese momento. Sin duda, esta reacción es para generar polémica debido a que el preparador de reinas venezolanas tiene una manera particular de expresarse y esto ha sido parte de su personalidad, desde que se conoció que el cubano ingresaría a la casa más famosa de la televisión hispana con “la lengua bien afilada”.

Tanto Laura Bozzo como Osmel Sousa tienen muchas cosas en común, a través de los años, han demostrando que son estrellas reconocidas por sus trabajos pero su personalidad ha permitido que sigan vigente en el mundo del entretenimiento por su irreverente y polémica manera de pensar.

¿Qué tienen en común ambas celebridades ?

Laura Bozzo de 70 años y Osmel Sousa de 76 años a través de sus redes sociales comparten con sus fanáticos sus mejores momentos, y la participación de la peruana en la segunda temporada de La Casa de Los Famosos hizo que el temido zar de la belleza criticara su aspecto al asegurar que tomaría clases de auto maquillaje para siempre lucir radiante.

En exclusiva, el preparador de reinas de belleza Osmel Sousa aseguró para Hoy Día que será un personaje importante en esta tercera temporada del reality La Casa de los Famosos, ya que él no sabe pasar desapercibido. Confesó que siempre quiso estar en el show.

“La suciedad no me gusta. La vulgaridad no me gusta. No me gusta que la gente hable alto. Hay muchos detallitos que suceden ahí que no están dentro de mi forma de ser. No quiero encontrarme con una gente horrible, sucia, regona, mal hablada”, dijo Osmel Sousa al confirmar que estaría en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos esta telenovela de la vida real que saca a la luz la verdadera convivencia de los famosos y donde se espera una excelente participación por parte del “Zar de la belleza”.

LAURA hace limpieza por primera vez en casa de los famosos

Laura Bozzo aprendió dentro de la casa a limpiar y cocinar debido a que la peruana había comentando en múltiples ocasiones que no estaba acostumbrado en su día a día en realizar las tareas del hogar y se vuelve a repetir la misma fórmula con Osmel porque el venezolano ha demostrado que su “divismo” a lo largo de su carrera creando mucha expectativa de cómo va a ser su relación con sus demás compañeros.