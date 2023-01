Laura Bozzo habla de sus planes de retiro y el día de su muerte [ENTREVISTA]

Laura Bozzo no tiene filtros al hablar, ni siquiera sobre sí misma. Esa conexión directa entre sus pensamientos y su boca la ha metido en muchos problemas, pero también ha permitido que sus fans sepan que lo que dice es lo que tiene en la cabeza. Por eso, no cabe duda de que dijo la verdad cuando habló de sus planes de retiro y cómo piensa que será el día de su muerte.

En una entrevista, la conductora peruana habló cómo se ve en los próximos años, su relación con sus hijas y hasta qué la llevó a aceptar una participación en La Casa de Los Famosos, el reality de la cadena Telemundo.

Laura Bozzo en LCDLF

Mientras que el consenso popular es que Bozzo entró a LCDLF para restaurar su imagen, golpeada por una serie de escándalos que incluyeron un largo arresto domiciliario, ella aseguró que la razón es a la vez más compleja y más sencilla: “Necesitaba estar con gente”.

El aislamiento, por órdenes judiciales y a consecuencia de la pandemia, la sumió en una “profunda depresión”. “Yo amo trabajar, necesito estar rodeada de gente. Por eso participar en La Casa de Los Famosos”, explicó, aunque reconoció que por momentos fue “demasiada gente y demasiado intenso”.

Una lucha contra el edadismo

La segunda razón que la llevó a aceptar el reto de permanecer encerrada durante casi tres meses en un estudio-casa, con otras celebridades, fueron los comentarios de la gente a la que le contaba de la propuesta.

“Me decían que va a hacer una persona de tu edad en eso. Tú ya estás para quedarte tranquila en tu casa”, recordó. En vez de seguir los consejos, Laura Bozzo se indignó con las sugerencias. “La edad la tiene cada quien en la cabeza. Yo no siento que los años me limiten en nada, y quiero demostrar que tener 70 años no es el fin de nada.

Todo lo contrario”, afirmó. Al hablar de sus planes de retiro lo descartó completamente. “Yo voy a estar diciendo ‘que pase el desgraciado’ hasta el día que me muera”.

Laura Bozzo tiene 70 años y una nueva misión que asumió en La Casa de Los Famosos. ENTREVISTA #LauraBozzo habla en #entrevista sobre su nueva misión en la vida, que asumió al entrar en #lacasadelosfamosos #lcdlf, se sinceró sobre su retiro y sus nuevos proyectos #podcast #quepaselaura #pitaya 2023-01-27T22:54:22Z

Laura Bozzo más moderna que nunca

Después de que LCDLF la convirtió en la reina de los memes y la ayudó a lanzar con éxito su participación en TikTok, una red que ha abrazado con entusiasmo, Bozzo está convencida de que debe abrazar las nuevas tecnologías sin dejar nada atrás.

La nueva frontera que está conquistando es la de los podcasts. Esta semana publicó el primer episodio de su nuevo podcast Que pase el desgraciado, en el que habla de diferentes casos que ha ido encontrado a lo largo de su vida.

“Todos los temas van a girar en torno a situaciones en las que las mujeres o los niños están en situaciones vulnerables”, manifestó y dejó claro que su meta es ayudar a quién sea que esté siendo víctima de cualquier tipo de abuso. Los hombres también, aunque subraya que son minoría.L

La Casa de Los Famosos 3

A pesar de que Laura Bozzo celebra su paso por el reality de Telemundo y sigue unida a la producción, hoy en día piensa que “jamás” volvería a vivir la experiencia, aunque “nunca se sabe”.

Actualmente, la conductora peruana es una de las comentadoras de la gala de los domingos, que se transmite por la cadena de aire Telemundo, en Estados Unidos, y por Telemundo Internacional.

Aun con esa vista de primera fila y a diferencia de otros, como el primer eliminado Jonathan Islas, Bozzo dice que “todavía es muy pronto” para saber quién ganará en la tercera temporada, porque “solo habiendo estado ahí uno entiende que todo puede cambiar en un segundo. Muchas cosas tienen y van a pasar de aquí al final”.