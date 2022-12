Laura Bozzo reacciona a las críticas de Osmel Sousa sobre su apariencia

Laura Bozzo reaccionó las críticas de Osmel Sousa sobre su apariencia y dejó a los fans de La Casa de Los Famosos con un profundo deseo: Que alguna vez coincidan estas leyendas de la televisión en español en algún proyecto. Son tal para cual y qué pena que no los hayan metido juntos en el reality de la cadena Telemundo.

No hay duda de que los dos tienen experiencia ante las cámaras, chispa y conocimiento del público hasta para regalar. Eso, por no hablar de sus personalidades fuertes y dominantes. Laura y Osmel comparten además una importante carencia, quizá por eso los dos sean de esas figuras que muchos aman, muchos otros odian e incluso más aman odiar.

Las críticas de Osmel Sousa contra Laura Bozzo

Lo cierto es que aunque Osmel y Laura no vayan a coincidir en el reality – la peruana estuvo en la segunda temporada y el zar de la belleza entra en la tercera el 17 de enero – los dos están compartiendo titulares en torno a los preparativos que está llevando a cabo el cubano-venezolano antes de comenzar la experiencia.

Todo comenzó cuando Osmel publicó en sus redes sociales unos videos en los que se le veía sometiéndose a tratamientos de belleza y clases para refrescar sus conocimientos de maquillaje “para no verse como Laura Bozzo” en La Casa.

“Uno no se puede olvidar que está en un programa de televisión” dijo Osmel Sousa en una entrevista con AhoraMismo.com. Indicó, que no solo es una cuestión de vanidad, sino que “mis fans me conocen como el Zar de la Belleza y no los voy a desilusionar”.

La respuesta de Laura Bozzo a Osmel Sousa

La conductora peruana no se ha desconectado de las redes sociales ni del mundo del espectáculo, a pesar de que está de vacaciones de fin de año en su departamento en Acapulco. Al enterarse de lo que decía Osmel de ella, Laura contestó:

“Mi amigo @zardelabelleza tiene toda la razón en muchas de las imágenes se me veía destruida saliendo de una gran depresión pero ahí encontré las fuerzas para renacer y volver a empezar 🙏 gracias a Dios por jamás soltarme la mano y a mi público ♥️feliz navidad para todos y no olviden el sentido de esta fecha el nacimiento de nuestro señor Jesús ♥️🙏♥️ GRACIAS GRACIAS GRACIAS está decretado que el 2023 será mi año regreso con todo 🙏🙏🙏”

Con estas palabras Laura Bozzo no solo dio una lección de humildad, sino de valentía y coherencia. No hay peor crítico que el que solo le ve problemas a los demás, pero nunca a sí mismo. Obviamente no es su caso y por ello hay que aplaudirla y desearle que se cumplan sus deseos para el 2023 y lo que viene.

Lo cierto es que la conductora salió de mucho tiempo de arresto domiciliario para encerrarse en La Casa de Los Famosos, ninguna de las dos cosas es fácil.

Más palabras entre Osmel y Laura

A pesar de que el hacedor de reinas de belleza rechazó ser comparado con Laura Bozzo, no solo la criticó. Por el contrario, no solo también la ha llamado de “amiga” y de ser una “gran figura en la televisión hispana”, sino que afirmó que fue justamente la peruana la que lo inspiró a participar en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos.

“Yo la veía y decía ‘yo quisiera estar ahí'”, declaró. Su deseo se ha hecho realidad y desde ya es uno de los favoritos para ganar LCDLF.