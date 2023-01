Explotan las alianzas en LCDLF ¿Quién está con quien?

Las alianzas han comenzado a explotar dentro de La Casa de Los Famosos y ya se están notando cuáles son los habitantes más fuertes y los débiles que están teniendo dificultades para armar amistades.

Claro, apenas han pasado pocos días dentro, pero ya pronto comenzarán las nominaciones y, como se ha visto en temporadas anteriores, es muy importante establecer desde el principio relaciones y hasta amistades si se quiere estar en La Casa a largo plazo.

¿Quiénes han hecho alianzas en LCDLF3?

Por lo que se ha visto en la transmisión de 24 horas en el canal de YouTube y en la elección del líder, Juan Rivera, Aristeo Cázeres, José Rodríguez y el Rey Grupero han hecho muy buenas migas, pues comparten el mismo sentido del humor y la misma forma de ver la experiencia y la vida en general. Arturo Carmona y Pepe Gámez son como satélites en torno a ellos, aunque ellos tienen su fuerza gravitacional muy fuerte y por derecho propio.

Desde que Rivera, Cázeres y el Rey se declararon voluntarios para dormir afuera el primer día y pasaron la noche en una tienda de campaña comenzaron su relación. Por esa afinidad se creo una alianza y Aristeo, quien se convirtió en el primer líder en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos, escogió a Juan Rivera para compartir la suite del líder.

Entre las mujeres, la relación parece haberse reforzado entre las que ya se conocían como Paty Navidad, Aleyda Ortiz y Aylín Mujica, en especial entre las dos últimas que hasta compartieron la cama y el closet. Aylín y Paty también se han acercado a Liliana Rodríguez Morillo, la hija mayor de El Puma, pues dijeron tener más de 20 años de amistad.

Osmel Sousa, por su parte, ha logrado meterse en el bolsillo a casi todas las mujeres, quienes suelen girar a su alrededor. De hecho, durante la prueba del líder todas las chicas que aspiraban a quedarse con la suite especial, dijeron que la compartirían con El Zar de la Belleza.

La dominicana La Materialista, Monique y Dania tienen alianzas temporales y de conveniencia.

Los menos populares

A pesar de que Raúl García, uno de los fans que fue escogido por el público para formar parte de LCDLF3, es el más servicial del grupo de habitantes, algunos de sus compañeros han sido poco amables con él. El Rey Grupero, específicamente, ya dijo que “no es mi compa”, pero afirmó que nunca lo nominaría, “porque sería como cortarle las alas a alguien que está empezando”.

Los habitantes del cuarto Agua estuvieron una parte de la noche burlándose de él, pues como tuvo problemas para dormir se puso a planchar su ropa. Muchos pronosticaron que sería de esas personas que se “vende como bueno y después saca las garras”.

Osmariel Villalobos y Madison Anderson, una ex Miss Venezuela y una ex Miss Puerto Rico, respectivamente, no ha recibido mucha atención al aire, aunque en las redes las dos, en especial la boricua, han llamado mucho la atención.

Liliana Rodríguez, quien fue nominada la primera semana, tampoco parece demasiado popular. ¿Quiénes serán los nuevos nominados? Ya salió el primero. El primer eliminado fue Jonathan Islas. El Tic Toc sigue.