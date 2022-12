Juan Rivera compara a la cárcel con La Casa de Los Famosos

Juan Rivera comparó su experiencia en la cárcel con lo que vivirá en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. El hermano de Jenni Rivera parece haber comenzado su relación con el reality de Telemundo con bastante prevención, a pesar de que obviamente nadie lo está obligando a participar.

Las declaraciones de Juan Rivera fueron parte de una transmisión en vivo en Instagram, en la que también habló del resto de sus compañeros en La Casa, cómo se está preparando para vivir la experiencia y las expectativas que tiene al respecto.

Juan Rivera y la cárcel

El artista y menor de los hermanos de Jenni y Lupillo Rivera estuvo preso durante siete meses en 1995, cuando tenía apenas 17 años por tráfico de drogas. Lo que vivió allí fue tan duro que hasta pensó en quitarse la vida. En entrevistas, ha relatado como los cocineros le escupían la comida y le pegaban.

Juan Rivera indicó que tiene muy clara que pasar 90 días (en el mejor de los casos) en La Casa de Los Famosos será algo difícil, pero sabe que cuenta con las herramientas para estar bien durante el tiempo que esté en el reality.

“Si estuve siete meses en el bote, con personas que no conocía y sobreviví, voy a poder pasar esto”, afirmó el cantante. “Voy a aplicar lo que aprendí allá para ver cómo me va”. ¡Interesante!

Aunque obviamente es una situación totalmente diferente, comenzando por la comodidad de las instalaciones, que los participantes están allí voluntariamente y pueden ganar 200.000 dólares, sí que hay algunos paralelos: Los participantes tienen que compartir espacios constantemente, están aislados del mundo exterior y están bajo constante vigilancia.

El carácter Rivera

Si hay algo que caracteriza a los miembros de la familia Rivera es que no se le esconden a las peleas y Juan es uno de los más lanzados a la hora de imponer su punto de vista o reaccionar a agresiones reales, o apenas percibidas. La cantidad de pleitos de todo tipo de intensidad que ha protagonizado públicamente es interesante. Ni imaginar las que se han mantenido en privado.

Por eso esta frase suena más como una advertencia que como un simple comentario: “Vamos a ver cómo me va, no conozco a ninguno de los otros cinco que han anunciado. No tengo bronca con ninguno de ellos todavía”. ¡Osea!

El menor de los hijos de Don Pedro Rivera y su ex esposa Doña Rosa hasta se ha peleado a puños con los fans de su hermana Jenni. Es decir, en esta tercera temporada del reality de Telemundo puede pasar de todo. Quizá más de lo que ha sucedido en las temporadas anteriores.

La Casa de los Famosos: Juan Rivera dice que usará lo aprendido en la cárcel

La Casa de los Famosos de 2023

La tercera temporada comienza el 17 de enero. Hasta ahora solo se han anunciado los presentadores Héctor Sandarti y Jimena Gallego y los seis primeros concursantes: Aylín Mujica, Paty Navidad, La materialista, Juan Rivera, Osmel Sousa y Arturo Carmona.

También sabemos que habrá dos personas del público conviviendo con los 16 famosos. Es decir, no se va a poder despegar un ojo de lo que pasa con ellos para no perder algo interesante.