LCDLF3:Héctor Sandarti adelanta detalles de la tercera temporada

El animador oficial de la competencia, Héctor Sandarti, esta más que emocionado por todo lo que se va a vivir en la tercera temporada del reality de Telemundo que llegará el próximo 17 de enero a las pantallas de la televisión hispana donde el drama y las polémicas serán los principales protagonistas de esta edición.

Esta telenovela de la vida real está a punto de abrir sus puertas y “La jefa” está preparando su casa para recibir nuevamente a 17 celebridades que ingresarán para demostrar de que están hechas, así como lo han hecho en ediciones anteriores donde tanto Alicia Machado como Ivonne Montero han resultado ganadoras del premio de 200 mil dólares en efectivo.

Héctor Sandarti habló sobre las estrategias en La Casa de Los Famosos

“La fórmula perfecta para ganar en La Casa de los Famosos no existe… Tú puedes ser el más polémico y te va bien, tú puedes ser el más tranquilo y llegas a la final. Tú puedes ser el más lindo y puedes ganar. O sea, no hay una fórmula perfecta. Así que yo creo que cada quien tiene que seguir su intuición siendo ellos mismos y dejarse llevar por lo que la casa en el día a día va provocando”, sostuvo el comunicador, quien ha compartido la encomienda con Jimena Gállego.

Héctor Sandarti, conductor del ‘reality show’ La Casa de los Famosos 2022-12-02T08:02:21Z

Además el animador apuntó que cada participante tiene que seguir su intuición para poder tener suerte y calar en el público, al final, es el que tiene la última palabra. Sin embargo, también enfatizó que una fórmula perfecta no existe solo la autenticidad del momento pero con el paso de temporadas los participantes van creando estrategias previo a su ingreso a la casa.

La Casa de Los Famosos le cambió la vida a Héctor Sandarti

“Me cambió la vida y me cambió la carrera, porque yo tengo un antes y un después de La Casa de los Famosos. La gente pudo conocerme más a fondo como soy, cómo pienso, cómo soy en la cotidianidad, en el día a día, como que conectó más conmigo y de alguna forma eso me ayudó y me impulsó en mi carrera”, afirmó.

La Casa de Los Famosos es una formato que llegó para quedarse y nuevamente estará en el mando el animador guatemalteco que tendrá la responsabilidad de llevar de primera mano todos los detalles de la competencia al lado de su compañera Jimena Gallego, además este formarlo ha hecho que ambos animadores sean reconocidos por su excelente trabajo en el mundo del espectáculo.